ৰহস্যজনকভাৱে বহিঃৰাজ্যত নিখোজ তিনিচুকীয়াৰ দুজন

তিনিচুকীয়া, ২৫ মাৰ্চ: ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ ভিতৰত অন্যতম সমস্যা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা ৷ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে শাসকীয় চৰকাৰসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও সেয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই । যাৰ ফলত কৰ্মৰ সন্ধানত প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ ভিন্নপ্ৰান্তৰ যুৱক বহিঃৰাজ্যলৈ গমন কৰি আহিছে ৷ তেনে বহু যুৱকে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিছে যদিও বিফলতাৰ উদাহৰণো সহজলভ্য ৷

সমান্তৰালভাৱে কৰ্মৰ সন্ধানত গমন কৰা তেনে যুৱকে নিজৰ প্ৰাণো বিসৰ্জন দিব লগা হৈছিল(Two person from Tinisukia goes missing in Kerala) ৷ তাৰ কিছুলোকৰ একেবাৰে সন্ধান নাইকিয়া পৰ্যন্ত হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পথত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ তালাপ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত গাখীৰভেটি গাঁৱৰ দুজন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে(Two men from Tinsukia are missing in Kerala) । ইয়াৰে এজন লোকৰ মৃতদেহৰ ফটো Whatsapp যোগেদি অচিনাক্ত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকলৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ পৰিয়ালৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, গাখীৰভেটি গাঁৱৰ জুনা আওঁ আৰু চনু তাঁতী নামৰ দুজন ব্যক্তি ১৮ মাৰ্চ তাৰিখে কৰ্মৰ সন্ধানত কেৰালালৈ ৰে'লেৰে যাত্ৰা কৰিছিল । কিন্তু তামিলনাডু পোৱাৰ পাছতেই চনু তাঁতী নামৰ ব্যক্তিজন ৰে'লৰ ভিতৰতেই পৰি যায় বুলি জুনা আওঁ নামৰ একেলগে যোৱা লোকজনে পৰিয়ালৰ লোকসকলক ফোনযোগে জনায় । ইয়াৰ পাছতেই পৰিয়ালক লোকসকলে ঘটনা সম্পৰ্কে খা-খবৰ লোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগতিহীন কথা ক’বলৈ লয় আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়(Two people from Tinsukia mysteriously missing) ।

কিন্তু, ইয়াৰে চনু তাঁতী নামৰ লোকজনৰ পানীত উপঙি থকা ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহৰ ফটো শুক্ৰবাৰে পুৱা এটা অচিনাক্ত মোবাইল নম্বৰৰ Whatsapp ৰ যোগেদি পৰিয়ালৰ লোকলৈ আহে(Suspected to have killed one of the two missing) । ফটোত দেখা মৃতদেহটো চনু তাঁতীৰ বুলি পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে । অন্যহাতে, জুনা আওঁ নামৰ লোকজন বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে । চনু তাঁতীৰ কিদৰে মৃত্যু হ’ল বা জুনা আওঁ নামৰ লোকজন বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে সেই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই ।

