মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাত শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (14 Killed in Madhya Pradesh bus accident) ৷ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 14 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 40 জনকৈ যাত্ৰী ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে ট্ৰাকত ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰমিকক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি বহিঃৰাজ্যত নিৰ্যাতন কৰাৰ খবৰ ওলাই থকা সময়তে মৰাণতো ঘটিল অনুৰূপ ঘটনা । অৰুণাচলৰ আলঙৰ পৰা নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পলাই আহি মৰাণত উপস্থিত হ'ল 14 জনকৈ শ্ৰমিক (Workers fled Arunachal Pradesh and arrived in Moran) ।

ফুটবল, ভলীবল অথবা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতিযোগিতা নহয় । কামৰূপৰ বকোত অনুষ্ঠিত হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা ৷ বিশাল আকাৰৰ ৩ টাকৈ পুখুৰী সামৰি বকোত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা(Fishing competition held Boko) ৷

শুকুৰবাৰে ঘোষণা হ’ল 2020 বৰ্ষৰ APSC ৰ ফলাফল (APSC CCE final result declared) ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিলৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখাৰ পাচতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় ৷ APSC ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিজিত পাঠকে (Bijit Pathak tops APSC results list) ৷ বাক্সা জিলাৰ নিকাছি ধনশ্ৰীপুৰৰ বাসিন্দা বিজিত ৷ বিজিতৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে গাঁওবাসী ৷

চিৰাঙৰ বল্লামগুৰিত প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ চাৰিওটা গোটে একত্ৰিত হৈ গঠন কৰিলে নতুন সংগঠন । শুকুৰবাৰে গঠন কৰে ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ এক্স-এনডিএফবি নামৰ সংগঠনটো (United Forum of Ex NDFB formed in Chirang)।

ঘোষণা হ’ল ২০২০ বৰ্ষৰ এ.পি.এছ.চি আৰু চি.চি.ই পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Final Results announced of APSC and CCE 2020)। ACS ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৰবী বনিয়াই (Karabi Bania top rank in ACS 2020) । দ্বিতীয় স্থান জুৰি কলিতা আৰু তৃতীয় স্থান জেনিব গুলনাৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত নেচনেল ছ’চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অৱ নাগালেণ্ড চমুকৈ এন এছ চি এন (NSCN) আৰু অসম ৰাইফলছৰ (Assam rifles) মাজত সংঘটিত হৈছে সংঘাত (Argument between NSCN and Assam Rifles in Dimapur ) । শুকুৰবাৰে বিয়লি তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় এন এছ চি এন আৰু অসম ৰাইফলছৰ এটা দল ৷ NSCN(IM)ৰ এটা ডেজিগনেটেড শিবিৰত অসম ৰাইফলচৰ এটা দল শুকুৰবাৰে হঠাৎ অনাধিকাৰে প্ৰৱেশ কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় এনে পৰিস্থিতিৰ । অসম ৰাইফলছৰ এটা দলে বিনা অনুমতিত শিবিৰটোত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল NSCN য়ে ৷

বৰ্তমানো সুস্থ নহয় বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা (Sick Satradhikar Basistha Dev Sarma)। চিকিৎসাধীন বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন বৰপেটাবাসী । সকলোৱে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি বিভিন্ন ধৰণে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ২০২০ৰ ফলাফলত(APSC CCE Result 2020) উজ্বলিল ছিপাঝাৰৰ কৰবী বনিয়া ৷ লোকসেৱা আয়োগৰ ২০২০ বৰ্ষৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল বৰপেটা জিলাৰ কৰ অধীক্ষক হিচাবে কৰ্মৰত কৰবী বনিয়াই (APS Karabi Bania)৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কৰবী বনিয়াই ২০১৮ বৰ্ষৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাতো(APSC 2018 exam) অষ্টম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

শৰৎ ৷ শৰৎ বুলি ক’লেই উথপ-থপ হৈ পৰে মাজুলী ৷ কিয়নো ৰাস মহোৎসৱৰ মধু পান কৰিবলৈ দেশী-বিদেশী আলহীৰ সমাগম ঘটে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত (Raas Festival in Majuli) ৷ অন্যবাৰৰ দৰে এইবছৰো মাজুলীলৈ সমাগম ঘটিছে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ৷ ফলত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসীৰ ৷