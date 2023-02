তিনিচুকীয়াত কাঠভৰ্তি ট্ৰাকসহ চালক আটক

তিনিচুকীয়া, 5 ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যজুৰি চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসন যিমানেই কঠোৰ হৈছে, সিমানেই একাংশ সৰবৰাহকাৰীয়ে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ সৰ্বজনবিদিত যে তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা একাংশ দুষ্ট চক্ৰই কাঠ, কয়লাৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ অবৈধ বেহা চলাই আহিছে ৷ দেওবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত জিলা পৰিবহন বিভাগৰ সহযোগত প্ৰশাসনে এখন কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Timber loaded Truck seized in Tinsukia) ৷ জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS23 CC5968 ৷

তিনিচুকীয়াৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া চিন্ময় পাঠকৰ নেতৃত্বত কাঠভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰি ট্ৰাকখনৰ নথি-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালকজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Timber loaded Truck seized along with driver) ৷ জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ চালকজনে আৰক্ষীৰ সোধা-পোছাত কয় যে, কাঠখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা নলবাৰীলৈ বুলি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল (Driver arrested in Tinsukia) ৷ কাঠখিনিৰ যাৱতীয় নথি-পত্ৰ আছে ৷

ইফালে তিনিচুকীয়া বিভিন্ন দল-সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে, কাঠৰ মাফিয়াই কাঠ সৰবৰাহৰ কাৰণে এখন টি পি কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰক কৰফাঁকি দি আহিছে ৷ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক মিলন বুঢ়াগোহাঁইয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমি বহুদিনৰপৰা সংবাদমাধ্যমৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসন, বনবিভাগক আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে প্ৰতিদিনে অবৈধ কাঠ, কয়লাৰ অবৈধ ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত আছে ৷ এইবোৰ অনতিপলমে জব্দ কৰিব লাগে’’ ৷

‘‘বনবিভাগে অবৈধ কাঠ, কয়লাৰ গাড়ী জব্দ কৰি সৎ সাহস দেখাব নোৱাৰিলে, কিন্তু আজি জিলা প্ৰশাসনে জব্দ কৰি সৎ সাহস দেখালে ৷ গতিকে এইক্ষেত্ৰত অবৈধ ব্যৱসায়ৰ স’তে কোনো বনবিভাগৰ লোকো জড়িত হৈ আছে নেকি তাৰো উচিত তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসনে ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা অনুসৰি অবৈধ কয়লাৰ ট্ৰাকসমূহ জব্দ কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক’’ ছাত্ৰ নেতাজনে কয় ৷

উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিনৰ পূৰ্বে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত প্ৰাক্তন আলফা(স্বা)ৰ সদস্যই নিশা অবৈধ কয়লাভৰ্তি শ শ ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মাকুম আৰক্ষীৰ স’তে বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ অনাগত দিনত আৰক্ষীয়ে আটকাধীন প্ৰাক্তন আলফা(স্বা)ৰ সদস্য কেইজনক এনেকুৱা কাৰ্য নকৰিবলৈ সকিয়নী প্ৰদান কৰি মুকলি কৰি দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Lahowal Panchayat corruption : লাহোৱাল গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমালে স্থানীয় মহিলাই