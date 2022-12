তিনিচুকীয়া তাই সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্ৰ

তিনিচুকীয়া, ২৮ ডিচেম্বৰ: তিনিচুকীয়া তাই সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্ৰৰ পূর্ণাংগ অধিবেশন আৰু তাই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে (Session of Tai Culture Center at Tinsukia)। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াস্থিত (ছ্যুকাফা নগৰ) তাই সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্ৰাংগণত এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণ কৰা হয় (Maidam Tarpan in Session of Tai Culture Center)। এই উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত এক উখল-মাখল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

পূর্ণাংগ অধিবেশন আৰু তাই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উপলক্ষে ৪২ গৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ লগতে তাই সংস্কৃতি চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ ডামসকলৰ নামত বৃ্ক্ষৰোপণ কৰা হয় (Plantation of trees in the name of Dams) । বৃ্ক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে (Forest man Jadav Payeng plants tree) ৷ বৃক্ষৰোপণ কৰি যাদৱ পায়েঙে এয়া এক শুভলক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ লগতে বতৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভতো এক শুভ সংকেত বুলি মন্তব্য কৰি পায়েঙে নিজৰ অভৰাণ্যখনত এতিয়া পাঁচটা গঁড় আছে বুলি কয় । এই গঁড়কেইটা সুৰক্ষিত থকা বুলি তেওঁ কয় । অৱশ্য়ে অভয়াৰণ্যত গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত এতিয়া খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে কাম কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে । ইয়াৰ পিছতেই আজি নৱনিৰ্মিত চাও চেং ৰেণ উন্মোচন কৰে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে (Chao Cheng Ren Unveiled at Tinsukia) ।

এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি গ্ৰন্থমেলা, প্ৰদৰ্শনী আৰু খাদ্যমেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে (Book Fair in Tai Culture Center at Tinsukia) ৷ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে কাইলৈ চাওল্যুং ছ্যু-কা-ফাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্ত্তি উন্মোচন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে (Saulung Siu-ka-pha Statue)। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এখন মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।পূর্ণাংগ অধিবেশন আৰু তাই সাংস্কৃতিক সমাৰোহত অসমৰ কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য সংগীত শিল্পীৰ সংগীত পৰিবেশন কৰিব । ইপিনে, বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আয়োজক সমিতিয়ে ৷

