প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল তিনিচুকীয়া

তিনিচুকীয়া, 20 ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যৰ পৌৰ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন (Municipal workers protest in Assam)৷ দ্বিতীয় দিনাও প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল তিনিচুকীয়া জিলা (Municipal workers protest in Tinsukia)৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ হুংকাৰ, পৌৰকৰ্মীৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে অব্যাহত থাকিব এই প্ৰতিবাদ (Protests by municipal workers continue in Tinsukia) ৷

ইফালে পৌৰকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলতেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাস্তাই-পথে কেবল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাৱৰৰ দ’ম ৷ ইতিমধ্যে আবৰ্জনাই ভৰি পৰাৰ লগতে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ৷ পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীৰ এই তিনিদিনীয়া প্ৰতিবাদ কাইলৈ সামৰণি পৰিব ৷

কিন্তু ইয়াৰ পাচতো যদি চৰকাৰে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী মানি নলয়, তেন্তে অনাগত দিনত দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে সদৌ অসম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উপ সভাপতি জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসে ৷

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি অচল হৈ পৰিল পৌৰসভাৰ কাম-কাজ (Protest in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৌৰকৰ্মীসকলে ন্যাৰ্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল (Municipal workers protest in Jorhat) ৷ কিন্তু পৌৰকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদে যেন গা লৰাব পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷

ইফালে পৌৰসভাৰ কৰ্মীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি কম মজুৰিত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হিচাবে কাম কৰি আহিছে (Jorhat Municipal workers) ৷ কিন্তু আজিকোপতি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চাকৰি স্থায়ী নকৰিলে ৷ আনকি পৌৰকৰ্মীসকলৰ প্ৰাপ্য মজুৰিও বৃদ্ধি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ ফলত দিনক দিনে পৌৰকৰ্মীসকলৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে ।

সেয়ে পৌৰকৰ্মীসকলৰ প্ৰাপ্য মজুৰি 18 হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, চাকৰি স্থায়ী কৰা আৰু পি এফৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আদি দাবীৰে উক্ত নাগৰিক সভাখনৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ উক্ত নাগৰিক সভাতেই উপস্থিত দল-সংগঠনৰ সকলো বিষয়ববীয়াই পৌৰকৰ্মীসকলৰ দাবীসমূহ শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় (Citizens demanding justice for municipal workers) ৷

