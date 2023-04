ডিগবৈত প্ৰজ্ঞা ভৱন নামেৰে অত্যাধুনিক ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন

তিনিচুকীয়া, 10 এপ্ৰিল: ডিগবৈত প্ৰজ্ঞা ভৱন নামেৰে এটা অত্যাধুনিক ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন ৷ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমটো অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাকসকল একত্ৰিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰজ্ঞা ভৱন নামেৰে এটি অত্যাধুনিক ভৱন দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী খনিজ ক্ষেত্ৰ কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত, ডিগবৈস্থিত লায়ন্স ক্লাৱৰ সমীপত প্ৰায় ৮০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এই ভৱনটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন, ডিগবৈৰ অৱসৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষক সমাজৰ উপৰিও বহু কেইজন কৰ্মৰত শিক্ষক আৰু গণ্য-মান্য ব্যক্তি (Pragya Bhawan Inaugurated in Digboi) ৷

এই প্ৰজ্ঞা ভৱনত ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষ সকল একত্ৰিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ উল্লেখযোগ্য যে এই ভৱনটি অসমৰ প্ৰথমটো প্ৰজ্ঞা ভৱন (State of the Art Building inaugurated at Digboi in Tinsukia) ৷

দেওবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰা এই প্ৰজ্ঞা ভৱনত শিক্ষকসকলৰ সভা-সমিতি আয়োজন কৰাৰ উপৰিও পুথি ভঁৰালৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকনে ৷ সমান্তৰালভাৱে ভৱনটি শুভ উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয় যে জীৱনটো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ লোৱাৰ পাচত এই ভৱনতে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ অতীত ৰোমন্থন কৰাৰ লগতে জীৱনৰ সুখ-দুখৰ কথা ইজনে সিজনৰ লগতে ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰিব ৷ যাৰ ফলত মন মগজু শান্ত হৈ থকাৰ লগতে আনন্দৰে জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা পাৰ কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ’ব ৷ এই ভৱনতে আগন্তুক দিনত এইসকল লোকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ন ন চিন্তা কৰি সমাজলৈ বৰঙণি আগবঢ়াব বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Pragya Bhawan Inaugurated in Digboi) ৷

