তিনিচুকীয়া, 14 আগষ্ট: স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing in Tnsukia on the eve of Independence Day)। দেওবাৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই গুলী চালনাৰ ঘটনা । চলন্ত গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা আৰক্ষীৰ । গাড়ীখন ক'লা ৰঙৰ XUV বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্যই । আৰক্ষীয়ে ৰখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাচতো নিৰ্দেশ নামানি পলায়ন কৰাৰ বাবে গুলীচালনা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্যৰ বাবে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত । স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান মূহুৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত তিনিচুকীয়াত সংঘটিত এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । কিয়নো তিনিচুকীয়াৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ জিলা এখনত এইদৰে গুলীচালনা হোৱাতো আৰু আৰক্ষীৰ বাধা নামানি বাহন পলায়ন কৰা ঘটনাই তাৎপৰ্য বহন কৰে ৷

ইফালে, চৰাইদেউৰ ডিমৌত আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত আটক কৰিছে এজন লোকক (ULFA I linkman detained at Dimow) ৷ আটকাধীন ব্যক্তিজন ডিমৌ সমীপৰ ন-বিল গাঁৱৰ মহেন্দ্ৰ বৰুৱা ৷ মাজনিশা আৰক্ষীৰ-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাই আটক কৰে মহেন্দ্ৰ বৰুৱাক । বৰ্তমান ডিমৌ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে আটকাধীন লোকজন ।

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে চৰকাৰে ব্যাপক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আলফা(স্বা)ই এই দিৱস বৰ্জনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে (ULFA I banned Independence Day Celebration) ৷ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত সেনাৰ চাউনীত এম্বুশ্ব চলাই ত্ৰাস সৃষ্টিৰো চেষ্টা চলাইছে আলফা(স্বা) আৰু এন এছ চি এনে (Extremists ambush in Military camp) ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা গৃহ বিভাগ ৷

