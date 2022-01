শদিয়া, 27 জানুৱাৰী : তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ধলা-ছৈখোৱাত বুধবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া(Dhola sadiya erosion hit area) পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷ শদিয়াৰ আঠমাইলৰ পৰা নাৱেৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতীঘুলীৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ৮ কোটি পঞ্চাছ লাখ টকাৰে কাম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে (Pijush Hazarika visits erotion hit areas)৷

উক্ত অঞ্চলত তিনিদিনৰ ভিতৰত এই ধনেৰে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্থানীয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক বলিন চেতিয়া, তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে বিভাগীয় অভিযন্তাসকল উপস্থিত থাকে ৷ তেওঁ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাম জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে সাংসদ, বিধায়কে তদাৰক কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

ইফালে ৰাজ্যৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপ-নৈ সমূহত খনন কাৰ্য চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Dredging of tributaries of river Brahmaputra)৷

ইয়াৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ হিচাপে চতিয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰলী নদীত মঙলবাৰে খনন কাৰ্য চলোৱা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (River bed dredging in Jiya Bharali)। নদীখননৰ বাবে ইতিমধ্যে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আনি জীয়া ভৰলীৰ নদীৰ বুকুত স্থাপন কৰা হৈছে বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ ৷ অসমৰ উপ-নৈ সমূহ খননৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ (Flood and erosion in Assam) সমাধান কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

