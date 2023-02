কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ সংবাদমেল

তিনিচুকীয়া,১৪ ফেব্ৰুৱাৰী: কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৩-২৪ সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াৰ এৰ'মা হোটেলৰ সভাকক্ষত ভাৰতীয় জনতা দলৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰে এখন সংবাদমেলৰ(PC of Rameshwar Teli on Union Budget 2023-24) । সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, ভাৰতীয় জনতা দলৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি কুশকান্ত বৰা, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ৰাজেন কৈৰী, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ নৱ নিৰ্বাচিত পৌৰপতি পৱিত্ৰ গগৈয়ে(Press conference of Union Minister Rameshwar Teli) ।

সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৩-২৪(Union Budget 2023-24) ৰ সবিশেষ তথ্য সাংবাদিকসকলৰ আগত দাঙি ধৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটক কল্যাণমূলক বাজেট হিচাপে প্ৰশংসা কৰি কয় যে, এই বছৰৰ বাজেটত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে(PM Narendra Modi) পৰিষ্কাৰ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে ২০২৩-২৪ বৰ্ষত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীণ হাইড্রেজেন মিছনৰ(National Green Hydrogen Mission) বাবে এইবাৰ বাজেটত ১৯,৭০০ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে । এই বাজেট প্রস্তাৱ অনুসৰি "গোৱৰ্ধন" আঁচনিৰ অধীনত ২০০ টা কম্প্ৰেছড বায়'গেছ (Compressed Biogas) স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । MISTI আঁচনিৰ জৰিয়তে সাগৰীয় অঞ্চলত মেংগ্রভ বাগিচা স্থাপনৰ বাবে দিহা কৰা হৈছে ।

মেংগ্ৰভ বাগিচাৰ বৃক্ষ ৰোপনে উপকুলীয় অঞ্চলক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব । PM-PRANAM আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষি ভূমিত সাৰৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ব্যৱহাৰ আৰু সাৰৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । জলাশয়ৰ প্ৰকৃত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমৃত সৰোবৰ আচঁনিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ বাবে এইবছৰৰ বাজেটত ৩০৭৯.৪০ কোটি টকা ধার্য্য কৰা হৈছে । শক্তি পৰিৱৰ্তন আৰু নেট জিৰ' লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ ৩৫,০০০ কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে । প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা বিশেষ গুৰুত্বৰ আন এক প্রতিফলন ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাজেটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত DONER মন্ত্ৰালয়ৰ বাবে ৫৮৯২ কোটি টকা ধার্য্য কৰা হৈছে । যোৱা বছৰৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই ধনৰ পৰিমাণ আছিল ২৮০০.৪৪ কোটি টকা । প্রাইম মিনিষ্টাৰচ ডেভলপমেন্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ নর্থ ইষ্ট(Prime Ministers Development Initiative for NE) আচঁনিৰ অধীনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে এইবাৰৰ বাজেটত আৱণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ হৈছে ২২০০ কোটি টকা । যোৱা বছৰৰ বাজেটত এই ধনৰ পৰিমাণ আছিল ৪০০ কোটি টকা ৷

বর্তমান ৰেল বিভাগৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ২০০৮ কিলোমিটাৰ ৰেলপথত ৭৫,৭৯৫ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে ১৯ টা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ২০০৯-১৪ ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ৰে'ল বাজেট আছিল ২১২২ কোটি টকা ৷ এইবাৰৰ বাজেটত এই ধন বাঢ়ি ১০,২৬৯ কোটি টকা হৈছেগৈ । অমৃত ভাৰত ষ্টেচন যোজনাৰ(Amrit Bharat Station Scheme) অধীনত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৫৯ টা বিশ্ব মানৰ ৰেলৱে ষ্টেচন গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে । ২০২৩-২৪ ৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন সম্পূর্ণভাৱে জনকল্যাণকামী বাজেট বুলি অভিহিত কৰি তেলীয়ে কয় যে বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে আৱন্টিত ধনৰ পৰিমাণ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেটতকৈ যথেষ্ট বেছি ।

এইবাৰৰ বাজেটত জনকল্যাণকামী আঁচনি জল জীৱন মিছনৰ বাবে ৭০,০০০ হাজাৰ কোটি টকা, প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ বাবে ৭৯,৫৯০ কোটি টকা, একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ বাবে ৫৯৪৩ কোটি টকা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ বাবে ২৪৯১ কোটি টকা ধাৰ্য্য কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ বাবেও ২০২৩-২৪ ৰ বাজেটত উন্নত সা সুবিধাৰ বাবে ব্যৱস্থা দাঙি ধৰা হৈছে । এই বাজেট অনুসৰি ১৫৭ খন নতুন নাৰ্চিং কলেজ স্থাপন কৰা হব বুলি উল্লেখ কৰে ।

২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ছিকেল চেল এনেমিয়া' নামৰ ৰোগ দূৰ কৰাৰ বাবে এক অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ই এছ আই চি (ESIC) হস্পিতালে যৌথভাৱে এই ৰোগৰ দূৰীকৰণৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে । ৰিনিউৱেবল শক্তি খণ্ডক শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ বাবে চৰকাৰে এই বাজেটত ১০,২২২ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে । স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে ১১.৭ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে টয়লেত (Toilet) নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৯.৬ কোটি এল পি জি কানেকচন দিয়া হৈছে । ৪৭.৮ কোটি প্রধানমন্ত্রী জন ধন বেংক একাউন্ট খোলা হৈছে । ইপিএফঅ' ৰ (EPFO) সদস্যৰ সংখ্যা দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধিৰে ২৭ কোটি কৰা হৈছে । প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত ১১.৪ কোটিৰো অধিক কৃষকলৈ ২.২ লাখ কোটিৰ নগদ ধন দিয়া হৈছে । ক'ভিদ মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে চৰকাৰে ভেকচিনৰ যোগান ধৰিছে । এতিয়ালৈকে ১০২ কোটি মানুহক ২২০ কোটি ভেকচিন দিয়া হৈছে ।

২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ৰেহাই সীমা বৃদ্ধি । এই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ৰেহাই সীমা ৫ লাখ টকাৰ পৰা ৭লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সেয়েহে, নতুন কৰ ব্যৱস্থাত ৭ লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিসকলে কোনো কৰ পৰিশোধ কৰিব নালাগে । নতুন ব্যক্তিগত আয়কৰ ব্যৱস্থাত, শ্লেবৰ সংখ্যা ৬ ৰ পৰা ৫ লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু কৰ ৰেহাইৰ সীমাও লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই নতুন কৰ প্ৰণালীত, সকলো কৰ প্ৰদানকাৰীয়ে এক ডাঙৰ সকাহ পাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

