জন্মদিনৰ কেকেই মৃত্যু মাতিলে যুৱকৰ

মাৰ্ঘেৰিটা,১০ জানুৱাৰী : ৰাজ্য চৰকাৰ লগতে প্ৰশাসনে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে । ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Accident in Assam)। এইবাৰ তিনিচুকীয়া ৰাজপথত মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । জন্মদিনৰ কেক আনিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল যুৱক (One death in accident at Margherita)। দুৰ্ঘটনাটোত নিহত যুৱকজন ।

সোমবাৰে সন্ধিয়া মাৰ্ঘেৰিটা চেগুনবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । য'ত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে তিনিজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ততাতৈয়াকৈ আটাইকেইগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

মাৰ্ঘেৰিটাৰ চেগুনাবীৰ শৰ্মা চুইটচ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপতে দুয়োখন মটৰ চাইকেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় (Collision between motorcycles at Margherita)। দুৰ্ঘটনাটোত নিহত যুৱকজন ডিহং চাহ বাগিছা অঞ্চলৰ জাহিদ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত মটৰ চাইকেল দুখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS-23-T-4900 আৰু AS-23-X-0867 ৷ ইফালে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনিওজন যুৱকক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে, নিহত জাহিদ খানৰ আজি জন্মদিন আছিল আৰু জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিপণিৰ পৰা কেক ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিল । তেনে সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় জাহিদ । দুৰ্ঘটনাটোক লৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ চেগুনবাৰীত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ ইফালে নিহত যুৱকজনৰ বাসগৃহতো অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :Pabho Reserve Forest eviction: পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বুলডজাৰৰ গৰ্জন