তিনিচুকীয়া, ২৭ অক্টোবৰ: তিনিচুকীয়া জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলাখনত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ তথা খাদ্য ও অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (Minister Ranjit Das in review meeting at Tinsukia) । তেওঁ জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা বিভিন্ন আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ লয় (Review meeting of govt scheme in Tinsukia) ।

মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে তিনিচুকীয়াত উপস্থিতি হৈ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্য্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বিভাগীয় উন্নয়নমূলক কাম-কাজ সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । উক্ত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী (Union Minister Rameshwar Teli), তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ (Minister Sanjay Kishan), শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন, তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰী নৰসিং পাৱাৰ, তিনিচুকীয়া জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নয়নজ্যোতি ভাগৱতী, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ নাথ কৈৰীৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷

প্লাউড উদ্য়োগ পুনৰুজ্জীৱীত কৰাৰ আশ্বাস চৰকাৰৰ

উক্ত বৈঠকত অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত চলি থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত বুজ লোৱাৰ লগতে আধৰুৱা হৈ থকা কাম-কাজসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বিভাগীয় বিষয়াসকলক ৷ তেওঁ আগন্তুক দিনত তিনিচুকীয়া অসমৰ ভিতৰতেই এখন অন্য়তম শ্ৰেষ্ঠ জিলা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি কয় । আনহাতে, প্লাউড উদ্য়োগ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও কয় । আনহাতে মাইক্ৰ'ফাইনেঞ্চৰ ঋণৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কয় যে অহা 29 তাৰিখে তিনিচুকীয়া জিলাত কেইবা সহস্ৰাধিক মহিলাক উদগনি জনোৱা হ’ব ।

