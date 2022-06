টীয়ক, 3 জুন : অৱশেষত আটক হ’ল মাকুমৰ চট’ হাপজানত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুই অভিযুক্ত (Main accused of Makum murder case has been arrested)৷ মাকুম আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে নিশা আটক কৰা হয় দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে বিনোদ তাঁতী আৰু চেলবেষ্টা কেৰকেটাক ৷ 3 মাৰ্চত টেকন'ভেল নামৰ বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালক বিৰেন্দ্ৰ যাদৱক হত্যা কৰা হৈছিল (Murder in Tinsukia) ৷

ইয়াৰ পাছৰে পৰাই মাকুম আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ ফুলকোঁৱৰৰ নেতৃত্বত এটি সজাতি দলে 35/22 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 302 ধাৰাত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ততেই আৰক্ষীয়ে ক'লা গুণ্ডা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

এই ঘটনাৰ তদন্তৰ আলমতে মাকুম আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা চোটহাপজান বামুনমাটীত চলাই এক অভিযান ৷ এই অভিযানতে বিৰেন্দ্ৰ যাদৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আন দুজন অভিযুক্ত ক্ৰমে বিনোদ তাঁতী আৰু চেলবেষ্টা কেৰকেটাক আটক কৰে ৷ ইফালে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আটকাধীন দুই অভিযুক্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ আটকাধীন দুই অভিযুক্তই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, টেকন'ভেল নামৰ বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হোৱা এক চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁলোক ৷

চুৰিকাণ্ডৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ ভয়তে কেইবাজনো বন্ধুৰ সৈতে মিলি বিনোদ, চেলবেষ্টা আৰু ক'লা গুণ্ডাই হত্যা কৰে বিৰেন্দ্ৰ যাদৱক ৷ আনহাতে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আন এজন অভিযুক্ত বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে ৷ তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ ৰাজহুৱা কৰা নাই এই তথ্য ৷

