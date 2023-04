কন্যা সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেই পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন

তিনিচুকীয়া, ৫ এপ্ৰিল: নাৰী সবলীকৰণৰ নামত চৰকাৰখনে শ্ল’গান দি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত নাৰীৰ নিৰ্যাটনৰ ঘটনা ৷ শেহতীয়াকৈ নিজৰ পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ডিগবৈৰ এজন অধিবক্তা (Lawyer arrested for allegedly assaulting wife in Tinsukia) । মাৰ্ঘেৰিটা আদালতত আইন ৰক্ষাৰ নামত ওকালতি কৰা অধিবক্তাগৰাকীৰ নাম হৈছে বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্য । মৌৰ্যই নিজা পত্নীক বাৰীৰ এচুকত ঘাঁহনিত বগৰাই বগৰাই গুৰিয়াই ঘুঁচিয়াই মাৰপিট কৰাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে (Wife assaulted in Tinsukia) ।

জানিবপৰামতে, মৌৰ্যৰ দুগৰাকী পত্নী । যোৱা ২০০৩ চনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিয়া কৰোৱা প্ৰথম পত্নীক বিগত কিছুবছৰ ধৰি নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । বিয়াৰ কেইবা বছৰৰ পাছত প্ৰথম পত্নীৰ এটি কন্যা সন্তান জন্ম হ'ল যদিও পাছত আৰু সন্তান জন্ম হোৱা নাছিল(Wife abused for having a daughter) । ফলত দ্বিতীয় বিবাহ কৰে অধিবক্তা মৌৰ্যই । দ্বিতীয় পত্নীৰ দুটা পুত্ৰ সন্তান থকাৰ বাবে একেটা ঘৰতে মৌৰ্যই দ্বিতীয় পত্নীৰ লগত বসবাস কৰি আহিছিল ।

প্ৰথম পত্নীয়ে নিজৰ একমাত্ৰ কন্যাৰ খোৱাবোৱাৰ বাবে টকা-পইচা বিচাৰিলে মাৰপিট কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰথমা পত্নীয়ে । প্ৰথম পত্নীক কৰা অত্যাচাৰৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে ডিগবৈ আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্যক মংগলবাৰে নিশাই নাজিৰাটিঙৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Lawyer arrested in Tinsukia) ।

প্ৰথমা পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে টকা বিচাৰিলেই মাৰধৰ কৰে অধিবক্তা স্বামীয়ে ৷ অকথ্য গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে সদায় কিমান মাৰধৰ কৰে হিচাপ নাই ৷ এইক্ষেত্ৰত অধিবক্তাগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃয়েও সহযোগিতা সমৰ্ধন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ৷ ইফালে দ্বিতীয় পত্নীৰ লগত মিলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে হত্যা কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে । গতিকে এতিয়া উপায়হীন হৈ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মহিলাগাৰাকী ৷

