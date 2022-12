তিনিচুকীয়াত পোনাকন বৰুৱাই মুকলি কৰিলে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ

তিনিচুকীয়া,২৬ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ গোবিন্দপুৰতো সোমবাৰে এটা PPC (Paddy Procurement Center) অৰ্থাৎ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় । ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কৰা এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত নৰসিং পাৱাৰৰ উপস্থিতিত শুভ উদ্বোধন কৰে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাই(Inauguration of Paddy Procurement Centre in Tinsukia) ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মনজিৎ বৰকাকতি, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উপ-সঞ্চালক জয়ন্ত মহন্ত, তিনিচুকীয়া জিলাৰ কৃষি বিষয়া তপন নেওগকে প্ৰমূখ্য কৰি ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজ । ধান ক্ৰয়ৰ কেন্দ্ৰটিৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা ধান চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া MSP মূল্যত বিক্ৰী কৰি অধিক লাভান্বিত হ'বলৈ আৰু উপাৰ্জন দ্বিগুণীকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ।

আনহাতে, কৃষকসকলক উৎপাদিত ধান বিক্ৰী কৰাত কিবা অসুবিধা পালে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত বিষয়া নতুবা বিভাগীয় কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই উপায়ুক্ত নৰ্ছিং পৱাৰৰ লগতে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাই ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত ২০৪০ টকাকৈ ৮৫০০ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানত(Paddy Procurement Centers in Assam) ।

উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ধান ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ বাবে কৃষি বিভাগে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে । ৰাজ্যৰ ধান উৎপাদকসকলে যাতে উচিত মূল্য লাভ কৰে তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে জনাইছে । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাবে ঘোষণা কৰা ধানৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য প্ৰতি কুইন্টলত ২০৪০ টকা দৰত অসমৰ বিভিন্ন ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা ধান ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব(Assam govt to buy paddy directly from farmers) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বিগত ৩ ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ড৹ সূৰ্যকমল বৰাই মুকলি কৰিছিল বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত পানীভঁৰাল অঞ্চলত এটা ধান ক্রয় কেন্দ্ৰ(Govt Paddy prices in Assam) ।

সেই উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল জিলা কৃষি বিষয়া দীপক বাঢ়ৈৰ লগতে কৃষি বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল । নিজৰ উদ্বোধনী ভাষণত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কৃষক ৰাইজক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য (minimum support price of paddy) প্ৰতি কুইণ্টলত ২০৪০ টকা দৰত ধান বিক্ৰী কৰি লাভান্বিত হ'বলৈ আহ্বান জনায়ছিল ।

