গুইজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা; এজনৰ মৃত্যু, আহত তিনিজন

তিনিচুকীয়া, 16 জানুৱাৰী: এক পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ গুইজানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Road Accident in Tinsukia Guijan) ৷ এখন চুইফট আৰু অট’ৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত মৃত্যু হয় অট’চালকগৰাকীৰ ৷ ইয়াৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ লগতে অগ্নি সংযোগ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ছুইফট বাহনখনত ৷

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সন্ধিয়া গুইজানৰ সমীপৰ পাঁচআলিত সংঘটিত হয় এখন চুইফট আৰু এখন যাত্ৰীবাহী অট’ৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ সংঘৰ্ষৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় গুইজানৰ কৃষ্ণা মিলি নামৰ 38 বছৰীয়া অট’চালকগৰাকীৰ(Auto driver died in Accident) ৷ গুৰুতৰভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হয় অট’খনত থকা তিনিগৰাকী যাত্ৰী ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ 108 সেৱাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰা হয় তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ৷

স্থানীয়লোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত একাংশলোকে AS 06 Z 6200 নম্বৰ চুইফট বাহনখনৰ ক্ষতিসাধন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অগ্নি সংযোগ কৰে(The car set on fire) ৷ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ পৰে চুইফট বাহনখন ৷ চুইফট বাহনখনৰ চালককো লপা-থপা দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে ৷ চুইফট বাহনখনৰ চালকৰ ভুলৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ পিচতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী(Tinsukia Police rushed to the accident spot) ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাপন কৰা হয় বাহনখনৰ জুই ৷ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হয় চুইফট বাহনখনৰ চালকক ৷ উল্লেখ্য যে, AS 23 BC 9901 নম্বৰৰ অট’খন যাত্ৰীলৈ আহি আছিল তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৷

ইফালে, তিনিচুকীয়াৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিতি হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে চুইফট বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰে 16গৰাকীকৈ ব্যক্তিক ৷ বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰা মূল ব্যক্তিগৰাকীকো আটক কৰা বুলি সদৰী কৰিছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰাই ৷

এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি ইয়াৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও সংবাদমাধ্যমক সদৰী কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰাই ৷ ইফালে, সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাই ৷

