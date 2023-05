তিনিচুকীয়াত সাংবাদিকৰ সৈতে চাহ মেলত মুখ্যমন্ত্ৰী

তিনিচুকীয়া, ১৮ মে': তিনিদিনীয়া তিনিচুকীয়া ভ্ৰমণৰ অন্তিম দিনা বৃহস্পতিবাৰে পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতি, অসমৰ সভাপতি ৰিতুৰাজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা দ'লে তিনিচুকীয়াৰ কনভেনচন চেন্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 'ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সফল অসমীয়া বঁটা' প্ৰদান কৰে । পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতি, অসমে এই সন্মান আগবঢ়োৱা বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Oja Hemchandra Barua Award to CM) ৷

এইসন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "হেমকোষ প্ৰণয়ন কৰা ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হৈছে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী প্ৰাতঃস্মৰণীয় পুৰুষ (Hemkosh publisher) ৷ পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিয়ে তেওঁৰ সোঁৱৰণত ২০১৬ চনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা বৰ্ষজোৰা গছপুলি ৰোপণ, বিতৰণ আৰু প্ৰতিপালনৰ কাৰ্যসূচীয়ে ৰাজ্যখনৰ সেউজ পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দিশত নিশ্চিতভাৱে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ৷’’

‘‘ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি প্ৰতিটো কাৰ্য সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত সদায়ে নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাক আগস্থান দি আহিছো ৷" লগতে তেওঁ কয় ৷

তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি এই কথা গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰো যে জনমুখী সেৱাৰ বাবে অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন ৷ বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰি অসমক দেশৰ এখন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাবে পৰিগণিত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিনিয়ত কৰ্তব্যত ব্ৰতী হৈ থকাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছো ৷"

পৰৱৰ্তী সময়ত কনভেনচন চেন্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে এক চাহ মেলত অংশগ্ৰহণ কৰে (Assam CM At Convention Centre in Tinsukia) ৷ তিনিচুকীয়াৰ কুৰিৰো অধিক জ্যেষ্ঠ-কণিষ্ঠ সংবাদকৰ্মীৰ সৈতে হোৱা সৌজন্যমূলক চাহ মেলত তিনিচুকীয়াৰ যানজঁট, পাৰ্কিঙৰ অসুবিধা, নলা নিৰ্মাণ, লাইটৰ ব্যৱস্থা, অবৈধ পাৰ্কিং, অবৈধ খনন, অবৈধ বিল্ডিং, ট্ৰেফিক লাইট, কৃত্ৰিম বানপানীৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে । লগতে ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষান আৰু জিলা উপায়ুক্ত স্বপ্নীল পালক অৱগত কৰি তিনিচুকীয়াত অতিসোনকালে পাৰ্কিঙৰ সু-ব্যৱস্থা কৰি যানজঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে (CM discussed on problem of Tinsukia)৷

ইপিনে,তিনিচুকীয়াৰ ডাক বঙলাত এক পাৰ্কিং নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰতাৰে কামসমূহ আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া চহৰৰ এক দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা ৰে'ল লাইনটো চহৰৰ পৰা কিছু দূৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ সৈতে আলোচনা কৰে ৷ আগষ্ট মাহত পুনৰ তিনিচুকীয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে ছেপ্তেম্বৰত তিনিচুকীয়াত কেবিনেটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

এই চাহ মেলত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষান, ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন, নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ, ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ৷

