সূদখোৰৰ হাৰাশাস্তিত আত্মঘাতী যুৱক

তিনিচুকীয়া, ৫ জুন: সূদখোৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিচতো ৰাজ্য়ত অব্য়াহত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰা চক্ৰ (Terror of private money lender in Assam)। ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত একাংশ লোকে এতিয়াও টকা ধাৰলৈ দি অবৈধভাৱে সূদ সংগ্ৰহ কৰি সূদৰ এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে । এনে চক্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতো সক্ৰিয় হৈছে । এই চক্ৰৰ কবলত পৰি ডুমডুমাৰ এজন যুৱকে বাচি ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত (Youth suicide in DoomDooma)।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দৈদাম চাহ বাগিছাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Youth suicide in Daidam Tea Garden)। সূদত টকা লৈ সূদখোৰৰ হাৰাশাস্তিত অতিষ্ঠ হৈ অঞ্জন কুমাৰ নামৰ এজন যুৱকে চিপজৰী লৈ চৰম সিধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অঞ্জন কুমাৰৰ পৰিয়াল তথা অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অভিযোগ কৰা অনুসৰি, বিকাশ কয়া আৰু হেমন্ত কয়া নামৰ দুজন লোকে অঞ্জন কুমাৰক সূদত টকা দিয়া বুলি দাবী কৰি অঞ্জনক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি চলাই আহিছিল । এই লোক দুজনে অৱশেষত অঞ্জনৰ পিতৃৰ বেংক একাউন্টৰ পৰা কৌশলেৰে ৬ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা উলিয়াই নিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্জন কুমাৰৰ পৰিয়াল তথা অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই ।

ইয়াৰ পিচতেই তীব্ৰ মানসিক চাপত ভুগি অঞ্জন কুমাৰে এইদৰে চিপ লৈ চৰম সিধান্ত বাচি লবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ঘটনা সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে বিকাশ কয়া আৰু হেমন্ত কয়াৰ বিৰুদ্ধে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে, চাহ বাগিচা অঞ্চলত একাংশ লোকে টকা ধাৰলৈ দি অবৈধভাৱে সূদ সংগ্ৰহ কৰি সূদৰ এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহা বুলি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এইসকল অসাধু লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ-প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আটছাই দাবী জনাইছে ।

