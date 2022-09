তিনিচুকীয়া, ৭ ছেপ্টেম্বৰ : বুধবাৰে পুৱা তিনিচুকীয়া চহৰৰ ষ্টেট বেংকত সংঘটিত হয় এক অথন্তৰ । যাৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে হুৱাদুৱা লাগে বেংকটোৰ কৰ্মচাৰী-গ্ৰাহক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত । উল্লেখ্য, বুধবাৰৰ খোলা দিন হোৱা বাবে বেংকটোত ভিৰ কৰিছিল বহু গ্ৰাহকে । তাৰ মাজতে ঘটে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা ।

বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.৪৫ বজাত তিনিচুকীয়া চহৰত অৱস্থিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অচম্বিতে গুলী ফুটে (sudden firing in Tinsukia town) । জানিব পৰা মতে, বেংকটোৰ পৰা দৈনিক বিভিন্ন স্থানত থকা ATM সমূহলৈ টকা কঢ়িওৱা এখন বাহনৰ ভিতৰৰ পৰা ওলায় এই গুলীৰ শব্দ । যাৰ ফলত সৃষ্টি হয় এক ভয়ংকৰ আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ (firing in front of Tinsukia State Bank) ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অসাৱধানতাৰ বাবে তিনিচুকীয়া চহৰত হঠাৎ ফুটিল গুলী

স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, ATM ত টকা ভৰাবলৈ এখন বাহনত বেংকৰ পৰা টকাৰ বাকচ ভৰাই থকাৰ সময়তে ঘটে এই ঘটনা । সেই সময়ত কৰ্তব্যৰত এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বন্দুকটো চুই আছিল । তেনে সময়তে অসাৱধানতাবশত তাৰ পৰা গুলী ফুটে (firing for careless in Tinsukia) । উক্ত গুলীটো গৈ বাহনখনৰ দৰ্জাত লগা বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগে লগে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত কৰে ।

আনহাতে, এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, অসাৱধানতাৰ ফলতেই গুলীটো ফুটে । অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত কোনো হানি-বিঘিনি নঘটে যদিও এনে ধৰণৰ অসাৱধানতাৰ বাবে অঘটন ঘটাৰ আশংকাও পূৰামাত্ৰেই আছিল । স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত উক্ত ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :শিৱসাগৰত আদালতৰ পৰাই ভলুকা চোৰৰ পলায়ন