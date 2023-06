সামান্য কথাতে শহুৰেকে দাৰে ঘপিয়ালে বোৱাৰীয়েকক

তিনিচুকীয়া, ৪ জুন: তিনিচুকীয়াত দিন দুপৰতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Attempt to murder case) ৷ তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ পথত এক গাৰ নোম শিয়ঁৰি উঠা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সামান্য কথাতে কাজিয়া লাগি শহুৰেকে দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই বোৱাৰীয়েকক ৷ শহুৰেকৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বোৱাৰীগৰাকী (Father in law stabbed daughter in law in Tinsukia) ৷

এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি ৬০ৰ উৰ্ধৰ লোকজনে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰিয়েই আৰক্ষীৰ এটা দল লোকজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ তেজেৰে লুটুৰি পুতুৰি হৈ থকা বোৱাৰীয়েকক উদ্ধাৰ কৰে (Father in law stabbed daughter in law) ৷

আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত বোৱাৰীয়েকক আৰক্ষীয়ে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰে যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা হেতুকে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে জৰুৰীকালীনভাৱে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

সংবাদমাধ্যমৰ প্ৰশ্নত অভিযুক্ত শহুৰেকে কোৱা অনুসৰি বিগত পাঁচ বছৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কন্দল চলি আছিল (Tinsukia attempt to murder case) ৷ ঘৰুৱা বিবাদৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ পৰা আঁতৰত আছিল ৷ তেওঁৰ পুত্ৰৰ লগত প্ৰথমতে কোনো বিবাদ হোৱা নাছিল , কিন্তু বোৱাৰীয়েক অহাৰ পিচতে প্ৰায়েই পিতা-পুত্ৰৰ মাজত তৰ্কা-তৰ্কি হৈছিল ৷

ঘটনাৰ দিনা পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা কামলৈ ওলাই যোৱাৰ পাচতে পুনৰ বোৱাৰীয়েক আৰু শহুৰেকৰ মাজত কন্দলৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু এই কন্দলে চৰম ৰূপ লোৱাত খঙৰ ভমকত শহুৰেকে বোৱাৰীয়েকক দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই ৷ এই ঘটনাৰ পিচতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে প্ৰকৃত ঘটনাৰ ফাদিল হ’ব ৷

অৱশ্যে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই এয়া এক ঘৰুৱা কন্দলৰ কাৰণে ঘটনাটোত সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

