শদিয়া সমষ্টিৰ অমৰপুৰত ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা

জোনাই, 10 এপ্ৰিল: সমাগত বাৰিষা ৷ বাৰিষাৰ আগমণৰ লগে লগে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰীয়া ৰাইজ ৷ কিয়নো বাৰিষাই নৈ পৰীয়াৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে কেৱল শংকা আৰু হুমুনিয়াহ ৷ বাৰিষাৰ বান আৰু ভয়ংকৰ খহনীয়াই তেওঁলোকৰ জীৱন দুৰ্যোগপূৰ্ণ কৰি তোলে ৷ বান আৰু খহনীয়াৰ তাণ্ডৱত হেৰাই যায় নৈ পৰীয়াৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তা (Erosion devastates people in Assam) ৷

চৰকাৰৰ ভুল নীতি আৰু অৱহেলাৰ বাবে প্ৰায় প্ৰতি বছৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হয় নৈ পৰীয়া ৰাইজে ৷ সময়মতে খহনীয়া আৰু বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত বাৰিষা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজৰ ৷ কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিতেই ৰৈ যায় চৰকাৰ অথবা জনপ্ৰতিনিধিৰ খহনীয়া আৰু বান প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস (Govt efforts to prevent erosion) ৷

এইবাৰ শদিয়া মহকুমাৰ অমৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লাচন গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰ কিম্বা জনপ্ৰতিনিধিলৈ অপেক্ষা নকৰি ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰে দতুং নদীত নিৰ্মাণ কৰিলে বান্ধ ৷ দেওবাৰে দতুং নদীৰ বান-খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাইজে দান-বৰঙণি দি তথা শ্ৰমদান কৰি কাঠ আৰু বাঁহেৰে নিজাববীয়াকৈ দতুং নদীত নিৰ্মাণ কৰিলে বান্ধ (Erosion in Sadiya) ৷

উল্লেখ্য যে, অমৰপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৮০ টা পৰিয়ালে বাস কৰা লাহন গাঁৱৰ ৰাইজে জীৱন, মাটি-সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দতুং নদীৰ বান-খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন-নিবেদন কৰি আহিছে ৷ কিন্তু আজিকোপতি চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰিলে বান-খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা (Massive erosion in Sadiya) ৷ যাৰ ফলত দতুং নদীৰ খহনীয়াত জাহ গ’ল বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী ৷ সমান্তৰালকৈ খহনীয়াত আতংকিত হৈ অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিলে বহু পৰিয়ালে (Villagers trying to stop erosion in Sadiya) ৷

জানিব পৰা মতে, দতুং নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত এইখন লাহন গাঁৱতে থকা সেনাবাহিনীৰ শিবিৰো উঠি গৈছে অন্য ঠাইলৈ ৷ সেয়ে অমৰপুৰৰ লাহন গাঁৱক দতুং নদীৰ বান-খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

