তিনিচুকীয়া, 8 জুলাই : শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল তিনিচুকীয়া চহৰ (SMSS protest in Tinsukia) ৷ বান, গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তিনিচুকীয়াত সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ (Chief Ministers effigy burnt by SMSS in Tinsukia) ৷ প্ৰতিবাদৰ অন্তত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখনি স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী দলটোৱে ৷

তিনিচুকীয়াত জলিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি

উল্লেখ্য যে, অসমৰ শেহতীয়া বানত বিধ্বস্ত হৈছে ৰাজ্যবাসী (Flood in Assam 2022) ৷ সেয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে বান সাহায্য প্ৰদান কৰা, বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰা আদিৰ দাবীত ছাত্ৰ মুক্তিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷

উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পৰাই তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰায় 17 দফীয়া দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ পিছত স্মাৰক পত্ৰত গাঁঠি দিয়া দাবীসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ নকৰিলে অনাগত দিনত ৰাইজক লগত লৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৱে ।

