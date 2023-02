বৰডুবি আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত কান্দোনৰ ৰোল

তিনিচুকীয়া, ৫ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰাৰ পাচৰে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান (Operation against child marriage in Assam) । প্ৰতিদিনেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শ শ লোকক(Action continue against child marriage) । শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা এক তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আটক কৰা হৈছে প্ৰায় ২২০০ ৰো অধিক বাল্য বিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্ত লোকক । তিনিচুকীয়াতো অবিৰতভাৱে চলি আছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান (Operation against child marriage in Tinsukia) ।

তিনিচুকীয়া জিলাত শুকুৰবাৰলৈ ৭৩ টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে আটক কৰা হৈছিল ৩৮ গৰাকী বাল্যবিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্ত ব্যক্তিক (38 arrested for child marriage case in Tinsukia) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শনিবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুবিৰ নিকটৱৰ্তী এলেকা সমূহৰ পৰা ৬ জনকৈ লোকক বাল্যবিবাহৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰে । ইয়াৰ পাচতে থানাখনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হয় এক অনাহুত পৰিস্থিতিৰ ।

শনিবাৰৰ দিনটোত বৰডুবি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আটক হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱাত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ । আটকাধীন লোকসকলৰ পত্নীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকৰ কান্দোনৰ ৰোল উঠে বৰডুবি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ৷ আটকাধীন লোকৰ পৰিয়াল তথা পত্নীয়ে কান্দি কান্দি কয় যে, পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়া মুখ্য ব্যক্তিগৰাকীক এনেদৰে কোনো ধৰণে জ্ঞাত নকৰাকৈ আটক কৰাত পৰিয়ালসমূহৰ মূৰত এতিয়া সৰগ ভাগি পৰিছে (Assam govt drive against child marriage) ।

পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিগৰাকীক আটক কৰাৰ পাছত পৰিয়ালটো কেনেদৰে চলিব, কোনে দায়িত্ব ল'ব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন আটকাধীন লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকে । বহু বছৰ পূৰ্বেই বিয়া পাতি এখন সুখৰ সংসাৰ চলি আছিল ৷ এতিয়া হঠাৎ এনেকৈ সংসাৰ ভাঙি দিয়াৰ অধিকাৰ কাৰো নাই বুলিও মন্তব্য কৰে আটকাধীন ব্যক্তিসকলৰ পত্নীসকলে ৷ কোলাত সন্তানক লৈ স্বামীৰ মুক্তিৰ দাবী কৰিলে দুৰ্ভগীয়া পত্নী সকলে (Massive drive against underage marriage)।

দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় সমূহ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত বাল্যবিবাহৰ গোচৰ অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ পত্নীৰ কান্দোনৰ ৰোল ৷ নিজ ইচ্ছাৰে বহুবছৰৰ পূৰ্বেই বিয়া হৈ কোনোবা যদি ল'ৰা-ছোৱালীৰ মাক-দেউতাক হৈ পৰিয়াল চলাই আছে, আনফালে কোনোবা গৰ্ভাৱস্থাত আছে ৷ এই পৰিয়ালসমূহৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব দয়াৰ দৃষ্টিৰে চাব নে চৰাকাৰে ? এক অনিশ্চয়তাত সময় পাৰ কৰিছে প্ৰতিটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে ।

লগতে পঢ়ক: Dhula murder Case : ধূলাৰ কিশোৰী হত্য়াকাণ্ডৰ অভিযোগনামা দাখিল চি আই ডিৰ