ৰঙাপাৰা,২০ মে': অসম আৰক্ষীৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো অব্যাহত আছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়(Assam Police against drugs and ganja) ৷ নিতৌ কৌশল সলনি কৰি ড্ৰাগছ তথা গাঞ্জা ব্যৱসায়ীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এই চোৰাং কাৰবাৰ ৷ আৰক্ষীয়েও প্ৰতিদিনেই জব্দ কৰি আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী । এইবাৰ ৰঙাপাৰাত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত মহিলা(Ganja seized in Rangapara) ।

ৰঙাপৰাত গাঞ্জাসহ এগৰাকী মহিলাক আটক: বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা

ৰঙাপৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পুনৰ বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী মহিলাকো আটক কৰিছে(Woman arrested with drugs in Rangapara) । ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰনীবস্তিৰ নিৱাসী দিপালী বসুমতাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ৪ কেজি ৮১৫ গ্ৰাম গাঞ্জা দেৱেন বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে জব্দ কৰে ।

ইফালে আৰক্ষীয়ে অবৈধ ভাৱে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগত মহিলা গৰাকীক আটক কৰি থানালৈ লৈ আহে । ইফালে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও মহিলাগৰাকীক সোধপোচ অব্যাহত ৰাখিছে ।

