ৰঙাপৰা, 30 জুন: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে (Wild elephants are infesting various parts of Assam) । বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত ৰাইজৰ খেতি পথাৰ, ঘৰ দুৱাৰ আদি উচন হোৱাৰ লগতে বহু সময়ত মানুহৰ প্ৰান হানি হোৱাও দেখা যায় ।

শেহতীয়াকৈ ৰঙাপৰাৰ বিভিন্ন স্থানত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব ল’গা হৈছে ৰাইজে৷ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা উলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে বহুজনৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহৰ জীৱনৰ বাবেও হৈ পৰিছে ভাবুকি (Wild elephants destroyed property) ৷

সুলভ মূল্যৰ দোকান ভাঙি চাউলৰ বস্তা উলিয়াই নিলে হাতীয়ে

বুধবাৰে নিশাও দুটা বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰিলে ৰঙাপৰাৰ তাৰাজুলি চাহ বাগিছাত (Tarajuli Tea Estate in Rangapara) ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত বাগিচাখনত প্ৰৱেশ কৰা হাতী দুটাই এখন সুলভ মূল্যৰ দোকান ভাঙি ভক্ষণ কৰিলে দোকানত মজুত ৰখা সূলভ মূল্যৰ চৰকাৰী চাউল ৷ হাতী দুটাই দোকানত থকা চাউল ভক্ষণ কৰাৰ লগতে চাউলভৰ্তি এটা বস্তাও লগত লৈ যায় ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, তাৰাজুলি চাহ বাগিচাস্থিত ৰাজেন্দ্ৰ দোগ্গাৰৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানখনৰ পকীবেৰ ভাঙি দোকানত থকা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে ভক্ষণ কৰিলে দোকানত মজুত ৰখা সুলভ মূল্যৰ চৰকাৰী চাউল ৷ মিছামাৰীৰ সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতী দুটাৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিব লগা হয় অঞ্চলচোৰ ৰাইজ ৷ অৱশ্যে আমাৰীবাৰীৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন কৰ্মীয়ে নিশাই বাগিচাখনত উপস্থিত হৈ হাতী দুটাক খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানখন পূৰ্বেও বহুবাৰ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে দোকানৰ মালিক ৰাজেন্দ্ৰ দোগ্গাৰে ৷ বনৰীয়া হাতীৰ এই উপদ্ৰৱৰ পৰিপেক্ষিতত এতিয়া নিজৰ প্ৰাণক লৈও অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাজেন্দ্ৰ দোগ্গাৰ ।

