তেজপুৰ, ১ আগষ্ট : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে তেজপুৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত কেউটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্রক্রিয়াৰ লগত জড়িত প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ জিলাখনত অহা ৪ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে (Voter list amendment from 4th August in Tezpur) ৷ তেজপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত জিলা নির্বাচনী বিষয়া তথা জিলা উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই এই বিষয়ে সদৰী কৰে (Election Officer press meet in Tezpur circuit house) ।

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে (Election Commission of India) নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়সূচী অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ ৭ নৱেম্বৰত সংক্ষিপ্ত সংশোধনীৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম সম্পন্ন কৰি ৯ নবেম্বৰত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব । সেই অনুসৰি দাবী আৰু আপত্তি দাখিল প্রক্রিয়াৰ বাবে ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ৮ ডিচেম্বৰ ২০২২ লৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ৷

অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ২৬ তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো দাবী-আপত্তি নিষ্পত্তি কৰি ২০২৩ বৰ্ষৰ ৫ জানুৱাৰী তাৰিখে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব ৷ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে, ভোটাৰ তালিকাত নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে কেতবোৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি বছৰৰ ১ জানুৱাৰীত ১৮ বছৰ বয়সপ্ৰাপ্ত কৰালৈকে অপেক্ষা নকৰি এতিয়াৰে পৰা ১৭ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব (Age above 17 apply include names in voter list)। এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বয়সৰ ভিত্তি তাৰিখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বছৰৰ চৰিটা দিন- ১ জানুৱাৰী, ১ এপ্ৰিল, ১ জুলাই অথবা ১ অক্টোবৰ ভিত্তি কৰি নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৷

লগতে, আবেদনকাৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ কেইখনমান নতুন প্ৰ-পত্ৰ ১ আগষ্টৰ পৰা উপলব্ধ কৰা হ’ব বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ নং ৬, নাম কৰ্তন কৰিবৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ নং ৭ আৰু কোনো তথ্যৰ শুধৰণিৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ নং ৮ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । আনহাতে, ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয়-পত্ৰৰ লগত আধাৰ সংযুক্ত কৰিবৰ বাবে এখন নতুন প্ৰ-পত্ৰ নং ৬ (খ)ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে বুলি জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয়-পত্ৰৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ কৰাটো এতিয়ালৈকে বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই । ভোটাৰ তালিকাত নামভৰ্তি আৰু সংশোধনীৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া Voter Helpline App আৰু www.nvsp.in যোগে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে ।

