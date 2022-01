তেজপুৰ,3 জানুৱাৰী : এখন মেমৰী কাৰ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি হতাহতিৰ সৃষ্টি হ'ল দুই পক্ষৰ মাজত (Fight between two parties in Tezpur) ৷ তেজপুৰৰ ভোমোৰাগুৰি ৰাজভৰাঁলত উমৰ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী তছলিমা বেগমক প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাবে আহত কৰে উমৰৰ ভাতৃ হানিফ আলীয়ে ৷ বৰ্তমান গুৰুত্বৰভাৱে আহত হয় তছলিমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী ৷ ইপিনে আক্ৰমণকাৰী হানিফ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Accused still on the run) ৷

ইফালে আন এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেজপুৰত ৷ ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা বৰঘাট আৰক্ষী চ’কীৰ বাহন চলোৱা এজন বেচৰকাৰী গাড়ী চালক ফইজুল ইছলামে তেওঁৰে সম্পৰ্কীয় ভাতৃ ছফিকুল ইছলামক জঘন্য ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰ ভাৱে আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷

নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভনিতেই তেজপুৰত পৃথকে পৃথকে ঘটিল প্ৰহাৰৰ ঘটনা

অভিযোগ অনুসৰি, ছফিকুলৰ পৰা ফইজুলে ২০ হেজাৰ টকা ধাৰলৈ লৈছিল আৰু সেই ধন উভতাই বিচৰাত যোৰগড়ৰ প্ৰয়াত আব্দুল কুদ্দুচ্চৰ পুত্ৰ ছফিকুলক নিজৰ বাসগৃহতে প্ৰহাৰ কৰে অভিযুক্ত ফইজুলে ৷ বেচৰকাৰী হ’লেও বৰঘাট আৰক্ষীৰ বাহন চলোৱা ফইজুলে ইয়াৰ পাছতে ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ছফিকুলক বৰঘাট আৰক্ষী চ’কীলৈ আনি প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ কৰে(allegedly beaten up by police at the Barghat outpost) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰহাৰত মুমুৰ্ষ হৈ পৰা ছফিকুলক আৰক্ষীয়ে পহিলা জানুৱাৰীৰ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়ে ৷ ইফালে ছফিকুলৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰাত দেওবাৰে পুৱাই আত্মীয়ই তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ৷

ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যুৱকজনক বৰঘাট আৰক্ষী চকীত নিৰ্মম ভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত আৰক্ষী চকীত হোৱা এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় একাংশ লোকে ৷

লগতে পঢ়ক : Domestic violence case : ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি তেজপুৰৰ অধিবক্তা