ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ উদণ্ড জোৱানৰ হাতত তেজপুৰত শিশুসহ তিনি মহিলা অপদস্থ হোৱাৰ অভিযোগ । চাৰি শিশুকো মানসিক হাৰাশাস্তি (child abuse by air force persons in Tezpur) । ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লিফ্টত প্ৰায় ১০ মিনিট সময় আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে মহিলা,শিশুক ।

ৰঙালী মানেই যেন মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা আদান-প্ৰদানৰ সময় । বিহুৱানে অন্য এক স্থান দখল কৰি আহিছে ৰঙালীৰ বতৰত । এইবাৰ বিহুৰ বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ পদক্ষেপ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট ব্য়ক্তিলৈ বিহুৱান প্ৰেৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Assam CM sent Bihu greetings to state dignitaries)।

মহানগৰীৰৰ সমীপৱৰ্তী বৰ্ণিহাটৰ প্লাষ্টিকৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত উদ্যোগটো(Devastating fire in Barnihat) । জুইত জাহ গ'ল কেইবা কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ।

আৰ্থিক দিশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্বাৱলম্বন কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ এখন মহাবিদ্যালয়খনত ৷ শেহতীয়াকৈ এক লাখ নেপীয়াৰ ঘাঁহৰ থোৰ আৰু এক কুইণ্টল কেঁচু সাৰ বিক্ৰী কৰি চৰ্চালৈ আহিছে বোকাখাতৰ জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয় ৷

তিতাবৰত হনি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ(AJP leader arrested for allegations of honey trapping) অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৷ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতিক 5 লাখ টকা দাবীৰ অভিযোগ ৷

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিহীন এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ ৷ এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকাৰ ফলত দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰী ৷ ইয়াৰোপৰি ধন আত্মসাতৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Nalabari headmaster accused of corruption)৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিছে অসমকন্যা(Assamese girl shines internationally) । মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ফ্ল'ৰিডাই এশ শতাংশ স্ক'লাৰশ্বিপৰ সৈতে স্পৰ্টছ মেনেজমেন্ট বিষয়ক পি এইচ ডি পাঠক্ৰমৰ বাবে বাচনি কৰা হৈছে সুদক্ষ টেনিচ খেলুৱৈ অসমকন্যা প্ৰিয়ানা কলিতাক ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অংশুমান বৰা, মনোজ ভাগৱতী সহ পাঁচজনীয়া অধিবক্তাৰ দল এটা লগত লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন বিচাৰি আইনী যুঁজ দিবলৈ কোকৰাঝাৰলৈ ৰাওনা হ'ব ভূপেন বৰা (Bhupen Borah to fight for Jignesh Mevani's bail) ৷

অতি শীঘ্ৰে দিল্লীৰ সৈতে ৰে’ল মানচিত্ৰত সংযোগ হ’ব উত্তৰ-পূৱ ৷ 2024 চনৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৱক ৰাজধানী চহৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ(NE region will be connected with Delhi through railways by 2024) কৰিছে ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে ৷ ইতিমধ্যে 60 শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ বাকী কামসমূহো অচিৰে সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলি সদৰি কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল, কয়লা আৰু খনি(ৰাজ্যিক) মন্ত্ৰী ৰাওচাহেব দানভে ৷

কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন মহকুমাধিপতি তথা বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিতোপন নেওগক কৰ্মশ্ৰী বঁটা(Karmashree Awards to ACS Officer Bitopan Neog) প্ৰদান ৷ এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Dr Himanta Biswa Sarma) ই ৷ প্ৰাকৃতিক, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সমলৰে ভৰপুৰ কলিয়াবৰক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছিল কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন মহকুমাধিপতি নেওগে ৷