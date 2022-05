বৰপেটা কংগ্ৰেছত মোক্ষম আঘাত ৷ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ পদত্যাগ(Barpeta district women Congress president resigns from party) ৷

ডিমাছা প্ৰাচীন সভ্যতা ও প্ৰাচীন জনজাতি। ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যত ডিমাছাসকলৰ সংস্কৃতি সমাজৰ নীতিনিয়ম আৰু ডিমাছাসকলৰ পৰম্পৰা লোক-সংস্কৃতি অন্তৰ্ভুক্ত ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিমাছা ভাষাৰ পাঠ্যপুথিত সেয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷ যাৰবাবে ডিমাছা সাহিত্য সভাই অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ডিমাছা ভাষাৰ পাঠ্যপুথি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে(Dimasa Sahitya Sabha prepares to include Dimasa language textbooks) ৷

কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰিপুণ বৰাক জগৰীয়া কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামাল সৰকাৰে । ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছো ধ্বংস হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে । বিশ্বনাথ চাৰিআলি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত তিনিবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ তিনিওবাৰেই মন্ত্ৰী হৈছিল নুৰজামাল সৰকাৰ(Former Congress minister Nurjamal Sarkar) ৷

সাৰ বিতৰণ ব্যৱস্থাত দেখা দিয়া অনিয়ম আৰু খেলিমেলি দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এছ অ' পিৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন (Cabinet decision on urea fertilizer) । পাইকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰি খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে পাব সাৰ বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । ১২ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন ভূমিপুত্ৰ । ইয়াৰ যোগেদি জাতিগত প্ৰমান পত্ৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে লাভ কৰিব । আই আই টি গুৱাহাটীৰ সহযোগত হ'ব গৱেষণামূলক এখন মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল । কাগজ কল দুটাৰ ৮৪ জন লোকৰ বাবে চাকৰি । শনিবাৰে অসম কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত (Assam Cabinet Decisions)৷

চোৰাংচোৱাগিৰি তথা আলফাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগত আলফা স্বাধীনে ধনজিৎ দাস আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ দুজন যুৱকক মৃত্যদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে (Sanjiv Sarma and Dhanjit Das sentenced to death by ULFA independent) ।

কোকৰাঝাৰত প্ৰমোদ বড়োৰ BPFক তীব্ৰ কটাক্ষ । কোকৰাঝাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে UPPL দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰি তীক্ষ্ণ বাক্যবান এৰিলে বড়োৱে । কোনো কাৰণতে BPFয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে বড়োৱে (BPF cannot form government, Says Pramod Bodo) ।

আৰক্ষীৰ চোৰাং চোৱাৰ অভিযোগত দুজন অসমীয়া যুৱকক আলফা(স্বা)য়ে শনিবাৰে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (Bhupen Bara reacts to killing of youths by ULFA I) ৷ আলফাৰ সৈতে সৌহাৰ্দপূৰ্ণ আলোচনাৰ(Peach talks with ULFA I) পৰিৱেশ এটা চলি থকাৰ সময়তে এনেদৰে দুজন যুৱকক চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাটো কেৱল সেই দুটা পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ শান্তিকামী ৰাইজৰ বাবে আচম্বিত, হতবাক হ’বলগীয়া ঘটনা বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ ৷

মিছ মাৰ্ভেলত ফাৰহানৰ চৰিত্ৰকলৈ প্ৰচাৰ হৈ থকা বাতৰিত মোহৰ লগালে বলীউডৰ বিখ্যাত অভিনেতা ফাৰহান আখতাৰে ৷ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে চিৰিজটোত তেওঁৰ অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিত কৰিলে অভিনেতাজনে (Farhan Akhtar in Ms Marvel) ৷

কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন নিশ্চিত কৰা নাই যদিও বৰ্তমানৰ পৰিষদৰ কাৰ্যকাল যিহেতু ৩ জুলাইত শেষ হব সেয়ে জুন মাহৰ মাজভাগৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনৰ সকলো কাম সমাপ্ত কৰিব লাগিব ৷ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আলোক কুমাৰে (State Election Commissioner Alok Kumar) ৷

বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল বুজন পৰিমানৰ ধন (Cyber thief stolen money of Dispur College)। পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ৷ পুৰণি চেকৰ ক্ৰমিক নম্বৰৰ সৈতেও সাদৃশ্য আছে হৰলুকি হোৱা ধনৰ চেকৰ ক্ৰমিক নম্বৰৰ ৷ এই কথা জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই ৷