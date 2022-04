পৰম্পৰাগত স্থাপত্য শৈলী, উজ্জ্বল পোহৰ আৰু ফুলৰ সজ্জাৰে সুন্দৰভাৱে মঞ্চ আৰু বৈদিক স্তোত্ৰৰ উচ্চাৰণৰ মাজত নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলে ৰামোজী ৰাওৰ নাতিনী ব্ৰিহাতিয়ে ৷ ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামজী ৰাওৰ নাতিনীয়েকৰ এই বিয়াখন এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে (Ramoji Rao's granddaughter getting married ) ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ (GMC election campaign) নামত মন্ত্রীয়ে উলংঘা কৰিলে আইন। জালুকবাৰীত ১ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত বাহিৰ কৰা বাইক ৰেলীত ডিঙিত গামোচা লৈ হেলমেট অবিহনে বুলেট চলালে মন্ত্রী অতুল বৰাই (Minister Atul Bara)। মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বাহিৰ হোৱা বাইক ৰেলীত প্ৰায় সকলোৱেই ভংগ কৰিলে যান-বাহন আইন।

আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । ইতিমধ্যে শাসকীয় দল বিজেপি আৰু বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছে । এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পৌৰ নিগমৰ মূল ইছ্যু হিচাপে গুৱাহাটীবাসীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে (Drinking water problem of Guwahati) ৷

মহানগৰীৰ সাতগাঁওস্থিত নাৰেংগী সেনা চাউনী (Narengi army camp) কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় ৰাইজক অৱজ্ঞা কৰি সম্পূৰ্ণ নীতি বৰ্হিভূতভাবে আমছিং যোৰাবাটৰ মূল পথত এখন গেট নিৰ্মাণৰ কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্য্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আমছিংবাসী ৰাইজে । ৰঙালী বিহুৰ বন্ধৰ অচিলা লৈ পহিলা ব’হাগৰ পৰা নাৰেংগীৰ সেনা শিৱিৰে আমচিং যোৰাবাটৰ মূল পথত দ্বিতীয়খন প্ৰৱেশ দ্বাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ কথা জানিব পাৰি স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ সেনা বাহিনীৰ এই কাৰ্যক বাধা প্ৰদান কৰে । ইয়াকে লৈ দুয়ো পক্ষৰ মাজত বাদানুবাদৰ সৃষ্টি হয় ।

শনিবাৰে বটদ্ৰৱাৰ অভিলাষী আঁচনিৰ দ্বিতীয় প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Work on second project of Batadrava Than begins)। তাৰ পাছতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত প্ৰতিটো স্থানতে নিৰ্মাণ হ'ব নামঘৰ, যাত্ৰীনিবাস ।

২৮ এপ্ৰিলত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণক (PM Modis Karbi anglong visit) কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাজত বিশেষ তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইতিমধ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ ডিফুত অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সন্ধিয়া ডিফুৰ বৃক্ষ উদ্যাণ আৰু শিল্প কেন্দ্ৰৰ সভা কক্ষত এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷

২০১১-২০১৬ বৰ্ষলৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল মুঠ ৮৫,২২৪ টা অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ১,১৯,৮০০ টা অপৰাধজনিত ঘটনা । বৃদ্ধি পালে ৩৪,৫৭৬ টা অপৰাধজনিত ঘটনা (Crime statistics in Assam)।

প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ ফলত ডিমা হাছাওৰ (Heavy storm lashes Dima Hasao) 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 27 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ আছিল ৷ লগতে বিগত 24 ঘণ্টাত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে জিলাখনত ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভয় আৰু হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ বি জ পি দলে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ বাবে অনিয়মৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও অভিযোগ তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (Congress alleged BJP Violation of election roles)৷

নামনি অসমত খোপনি পুতিছে অল-কায়দাই । বৰপেটাৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অসমতে জেহাদীৰ দলে পেলাইছে জাল (Jihadi network in lower Assam) । ইয়াৰ মাজতে বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৬ জেহাদী ( jihadi members arrested in Barpeta) ।