ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য়ত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান । ইয়াৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ লগত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Police encounter in Tinsukia)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া ।

ৰঙিয়াত নিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter in Rangia)৷ আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত দুধুৰ্ষ ডকাইত চৰিফুল হক ওৰফে টিকলা (Dreaded dacoit injured in encounter with police) ৷ ডকাইতটোৰ পৰা উদ্ধাৰ এটা পিষ্টল ৷ টিকলাৰ বিৰুদ্ধে আছে ডকাইতি-অপহৰণৰ কেইবাটাও গোচৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে টিকলাক আন এজন সহযোগীৰ সৈতে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷

মাৰ্ঘেৰিটাত স্থাপন নহয় তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Thermal power plant not to set up in Margherita) ৷ কিয়নো কয়লাৰ নাটনি হৈছে অসমত (Coal shortage in Assam) ৷ দেশৰ শক্তি মন্ত্ৰনালয়ে জাৰি কৰিছে এই তথ্য ৷

ৰাজ্যখন প্ৰায় এক লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত পোত যোৱাৰ পাছতো চৰকাৰখনে অব্যাহত ৰাখিছে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া (Debt burden on Assam government)। নির্বাচনৰ সময়ত ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ কৰা ঘোষণাসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবেই যেন এতিয়া প্রতি মাহেই ঋণ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰ । ঋণৰ বোজা বৃদ্ধিৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে সুদৰ পৰিমাণ । বিগত ছয়টা বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সুদৰ বাবদ ভৰিছে ২২,২৬৯ কোটি টকা ।

শুকুৰবাৰে পুৱা খটখটী থানাৰ অ'চি ৰাজু দুৱৰাৰ নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক আতিকুৰ ৰহমান, চিআৰপিএফ ষ্টাফ কেম্প, আৰু বোকাজান থানা ষ্টাফৰ সহযোগত অভিযান চলাই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য়সহ দুজন ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Two suppliers arrested including Psychotropic substances) ৷

টীয়কত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান (Akhil Gogoi interaction with people of Teok) ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই সকলো বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত হৈ শাসনাধীস্থ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ’বলৈ আহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

লখিমপুৰৰ দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১ মাৰ্চৰ পৰা চলিব যুদ্ধৰ অনুশীলন । বায়ু সেনা বাহিনীয়ে ৩ মাহ ধৰি কৰিব এই অনুশীলন (Air Force exercise to be conducted in Dulung forest)। বনাঞ্চলৰ এলেকাত ১৪৪ ধাৰা জাৰি ।

এইবাৰ বহিঃ ৰাজ্যৰ যুৱকক অসমৰ বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিলে শিক্ষা বিভাগে (Education department appoints youth from other states)। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ । বিষয়টো তদন্তৰ বাবে শিক্ষা মন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ সংগঠনটোৰ ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে শ্বীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ (Sheena Bora murder case ) মুখ্য অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি ৰখাৰ বাবে সন্মত হয় । জানো আহক এই গোচৰৰ বৰ্তমান স্থিতি ৷

পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া পুঁজিৰ ৭০ শতাংশই গাঁও পঞ্চায়ত সমূহলৈ আৱন্টন দিবলৈ নীতি নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে (PNRD funds allotment to GP) । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এক সুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিলে তথ্য ৷