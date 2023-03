তেজপুৰ,১৮ মাৰ্চ: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ১০ খন চহৰৰ মাজত এখন বুলি পুৰস্কৃত কৰা সৌন্দৰ্য নগৰী তেজপুৰ পৌৰসভাৰ এলেকা এতিয়া অন্যতম কদৰ্যময় চহৰলৈ পৰ্যৱেশিত হ’বলৈ ধৰিছে(Tezpur town has become Dirty) ৷ তেজপুৰ পৌৰসভাক পুৰস্কৃত কৰিছিল যদিও ইয়াৰ অন্তঃনিহিত তত্ব যেন তেজপুৰ পৌৰসভাই মুঠেই উপলদ্ধি কৰিব পৰা নাই । ফলস্বৰূপে কিনকিনিয়া বৰষুণতে তেজপুৰ পানীৰে ভৰি বোকাময় হৈ পৰে ৷

সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৌৰ সভা তথা জিলা প্ৰশাসন অৱগত যদিও জনহিতৰ প্ৰতি থাকিব লগা কৰ্মস্পৃহা পৰিস্ফুত নোহোৱাত তেজপুৰবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে । চহৰখনৰ সচেতন ৰাইজ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৷ কাৰ্যতঃ তেজপুৰ চহৰে আধুনিকতাৰ ৰূপ পাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে চহৰখনৰ পানী নিষ্কাষণ ব্যৱস্থা সংকুচিত হৈ আহিবলৈ ধৰিছে ৷ তথ্য অনুসৰি, পানী নিষ্কাষণৰ ব্যৱস্থা হিচাপে থকা আৰু চহৰখনৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাত সৰ্বদা সহায়ক হৈ থকা নলা-নদৰ্মাৰ লগতে অতি প্ৰয়োজনীয় হোলাৰ মাটি ক্ৰমান্বয়ে আৰু অতি সন্তৰ্পনে বেদখল হ’বলৈ ধৰাত সৌন্দৰ্য্য নগৰীৰ অৱস্থা কদৰ্যময় হ’বলৈ ধৰিছে(Encroachment on municipal board) ৷

অসমৰ ভিতৰতে ওখ চহৰ হিচাপে পৰিচিত আৰু পৰিভ্ৰমণ কৰিলেই অনাবিল আনন্দই মন পুলকিত কৰা চহৰখনৰ ত্ৰিবেনী চাৰিআলিৰ পৰা চিভিল হস্পিতাল চাৰিআলিলৈকে আৰু ত্ৰিবেনী চাৰি আলিৰ পৰা পশ্চিম দিশে জয়মতী পথাৰলৈ, কটন ৰোডৰ পৰা পূৱ দিশে কেকোৰাপুলহৈ অসম ৰাজ্যিক বাছ পৰিবহন আস্থানলৈকে ওখ-চাপৰ আৰু মনোৰম পথচোৱাত এতিয়া পানী জমা হোৱা কেন্দ্ৰ বিন্দু হিচাপে চিহ্নিত হ’ব ধৰিছে ৷ মূলতঃ ওখ টিলাৰ পৰা বাগৰি অহা পানী আৰু বৰষুণৰ পানীৰ লগতে আবাসিক স্থানৰ পৰা অহা পানী নিদ্ধাৰ্ৰিত নলাৰে বাগৰি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছিল ৷

নলা-নৰ্দমাবোৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হৈ থকালৈকে পানী নিষ্কাষণৰ ব্যৱস্থা সুচল হৈ আছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, শেহতীয়াকৈ তেজপুৰ পৌৰ সভা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ অন্যমনষ্কতা আৰু অদূৰদৰ্শীতাৰ বাবে হোলাবৰো ক্ৰমান্বয়ে বেদখল হ’ব ধৰিছে ৷ অবৈধ অট্টালিকা গঢ়লৈ উঠিছে ৷ আবাসিক আৰু ব্যৱসায়িক গৃহ, কেইবামহলীয়া অট্টালিকা আদি গঢ়ি উঠিছে যদিও পানী যাব পৰা সুচল নলাৰ ব্যৱস্থা নৰখাত অলপ বৰষুণতেই তেজপুৰ এতিয়া পানীৰে ওপচি পৰে(Tezpur Municipality) ৷

ঠায়ে ঠায়ে নলা সুচল ব্যৱস্থা অথাৰ্ৎ আঠ ফুটৰ পৰা ১৬ ফুট পৰ্যন্ত নলাৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও কোনো কোনো ঠাইত সেই নলা দুই ফুটলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, প’ল ফিল্ড-ধানমিলৰ পৰা বাগৰি অহা অতিৰিক্ত পানী মাধৱধাম-গাৰোৱানপট্টিৰ নলাত পৰে ৷ সেই পানী কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পিছফালে থকা নলাইদি আহি হোটেল কন্যাপুৰৰ কাষেৰে বিদ্যুৎ সংমণ্ডল আৰু তেজপুৰ চৰকাৰী কন্যা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ মাজত থকা নলাইদি মাছ বজাৰ-কেকোৰাপুল-কটন ৰোডৰ নলাইদি হৈ জাহাজঘাটেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে(Kanaklata Civil Hospital) ৷

পৰিকল্পনাৰ অভাৱত ধানমিলৰ কালভাৰ্ট যিদৰে প্ৰায় দুই ফুট হ’লগৈ, সেইদৰে বহু ঠাইৰ নলাই পানী নিষ্কষণৰ ক্ষমতা হেৰুৱালে ৷ আনহাতে চহৰখনৰ পূব দিশৰ লাচিত চ’কৰ কাষৰ নলাইদি বাগৰি যোৱা পানী অগ্নিগড় পাহাৰৰ নামনি অথাৰ্ৎ গণেশ ঘাটৰ কাষেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে ৷ এই পানী নিষ্কাষণৰ নলাবোৰ যদিহে পৰিকল্পিতভাৱে নিমাৰ্ণ কৰা নহয়, তেন্তে, পৌৰসভা বা জিলা প্ৰশাসনে সময়ে সময়ে চাৰ্ভে কৰি থাকিবহে পাৰিব । তেজপুৰ চহৰবাসীয়ে সু-ফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰত্যক্ষ প্ৰকৃততে নকৰিব বুলি অভিযোগত প্ৰকাশ পাইছে ৷ এটা পৰিকল্পিত মাষ্টাৰ ড্ৰেইন নহ’লে আগন্তুক দিনত তেজপুৰ চহৰে যে জীৱন নিবাৰ্হৰ অনুপযোগী হৈ পৰিব সেয়া নিশ্চিত ৷

প্ৰাগ ঐতিহাসিক বাণাসুৰৰ বীৰত্ব আৰু ঊষা-অনিৰুদ্ধৰ মিলন ভূমিত থকা গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সুগন্ধি পান কৰিবলৈ ভিৰ কৰা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা যেন ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব ধৰিছে ৷ ইফালে, ম্যাদী পট্টা থকা হোলাৰ মাটি বিক্ৰী হ’ব ধৰিছে ৷ বিক্ৰীদাৰে আঠফুট নলা নিমাৰ্ণ কৰি দিছে প্ৰশাসন আৰু পৌৰ বিষয়া, সদস্যৰ পৰামৰ্শত আৰু মাটি বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি লাভ কৰিছে ৷ সেইদৰে গৃহ নিমাৰ্ণৰো অনুমতি লাভ কৰিছে ৷ এনে পৰিকল্পনাও চহৰখনৰ বহু ঠাইত হোৱা নাই, বৰঞ্চ নলাৰ বাবে থকা মাটি বেদখল কৰি বহু লোকে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

এই ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ পৌৰ সভাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ জানিব পৰা মতে, ২০১০ চনতে পৌৰ সভাই মাষ্টাৰ ড্ৰেইনৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই নক্সা এতিয়াও পৌৰ সভাত উপলদ্ধ ৷ কিন্ত সেই নক্সা ফাইলতে পৰি ৰ’ল ৷ চহৰখনৰ বাবে ৭.১২ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ মাষ্টাৰ ড্ৰেইনৰ প্ৰয়োজন ৷ পৌৰ সদস্য তথা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড. জয়শংকৰ হাজৰিকাই মাষ্টাৰ ড্ৰেইন নিমাৰ্ণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু শোণিতপুৰৰ মন্ত্ৰী উপস্থিত থকা জিলা প্ৰশাসনৰ সভাত বিষয়টো অৱগত কৰিছে যদিও বহু পৌৰ সদস্যৰ মৌনতাই জলন্ত সমস্যাটোৰ সমাধানৰ পথ কন্টকাকীৰ্ণ কৰি তুলিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

