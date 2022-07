তেজপুৰ, ১৯ জুলাই :তেজপুৰৰ হুগ্ৰাজুলিত এগৰাকী কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Mysterious death of teenager in Tezpur has caused stir)৷ উত্তেজিত ৰাইজে তেজপুৰ শালনীবাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায় । ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ পূৰ্বে বলাৎকাৰ কৰা হৈছিল (Girl allegedly raped before being killed) ৷

Tense in Tezpur: কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত তেজপুৰ

উল্লেখ্য় যে চুড়ানন্দ গগৈ নামৰ গাওঁবুঢ়াজনে ৭ বছৰ পূৰ্বে হুগ্ৰাজুলিৰ সম্পৰ্কীয় ভনী জোঁৱাইৰ ঘৰত বনকৰা ছোৱালী হিচাপে ৰাখিছিল এগৰাকী কিশোৰীক। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কিশোৰীগৰাকী জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি গাঁওবুঢ়াই কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃক অৱগত কৰে । কিন্তু একাংশ জাতীয় সংগঠন আৰু ৰাইজে বিষয়টোত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰে যে চিপ লোৱা অৱস্থাত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

Tense in Tezpur: কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত তেজপুৰ

অভিযোগ অনুসৰি ঘৰৰ গৰাকীয়ে কিশোৰীগৰাকীক বলাৎকাৰৰ পিছত হত্য়া কৰি চিপ লগাই ওলোমাই থৈছে । ৰাইজে এই ঘটনাৰ বাবে গাওঁবুঢ়া চুড়ানন্দ গগৈক জগৰীয়া কৰিছে । ৰাইজে ঘটনাৰ উপযুক্ত তদন্তৰ লগতে মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাই শালনীবাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে ।

লগতে পঢ়ক: etv comment image Sexual assault case : গুৱাহাটীত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি কিশোৰী