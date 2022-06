তেজপুৰ, ৪ জুন : ৰাজ্যত সম্প্ৰতি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ চলি আছে । এনে এক সময়তে এইবাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ হাতত প্ৰহৃত হ'ল ছাত্ৰ (Student beaten up by teacher at Tezpur school)। তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মুনলিট হাইস্কুলত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত (Tension in Tezpur over beating up student)।

ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ পৰিয়ালে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিলে গোচৰ (FIR against School teacher in Tezpur)। অভিযোগ অনুসৰি ষষ্ঠমানৰ এগৰাকী ছাত্ৰক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে শিক্ষকে । বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পৰীক্ষাৰ বহি পেলাই দিয়াৰ বাবেই শিক্ষকে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

আনকি শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত ছাত্ৰজনৰ মুখত কেইবাটাও স্থানত দাগ স্পষ্ট হৈছে । আনকি নিশালৈ কিছু অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাও কৰায় ছাত্ৰজনৰ । তাৰ পাছতে নিশাই কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে । ছাত্ৰজনৰ মাতৃয়ে অভিযোগ কৰা মতে পাছত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ঘটনাটো সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোনো উত্তৰ দিয়া হোৱা নাছিল ।

ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তেজপুৰৰ মুনলিট হাইস্কুলত উত্তেজনা

বৰঞ্চ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলে ছাত্ৰজনক বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ হে ভাবুকি দিছিল । আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী পঙ্কজা শইকীয়াই । তেওঁ সংবাদমাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ বাবেই শিক্ষকজনে চৰ মাৰিছিল ছাত্ৰজনক ।

তেওঁ লগতে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত প্ৰহাৰ কৰাটো নিষিদ্ধ যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কৰ্ম কাণ্ডৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হয় । মুঠতে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । যদি সঁচাকৈয়ে ছাত্ৰজনে ভুল কৰিছিল তেনেহ'লে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আন পন্থা হাতত ল'ব লাগিছিল বুলি দাবী কৰিছে একাংশ লোকে । ইফালে অভিযুক্ত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে ।

লগতে পঢ়ক :বৰডুবিৰ বৰুৱাহোলাত বাহনসহ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কণ্ডেনচেট তেল