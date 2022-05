তেজপুৰ,23 মে': 1997 চনত কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকে মাত্ৰ 50 বিঘা মাটিত যৌথভাৱে চাহ খেতি আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখত নিজাববীয়াকৈ এটা ফেক্টৰী স্থাপন কৰাৰ লগতে এখন বজাৰ দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে (Setting up own factories as well as market grabbing) ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ হাটিঙা অঞ্চলত চাহ ফেক্টৰী স্থাপন কৰি চন্দন মহন্ত, প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, অৰুণ ভৰালী আৰু মঞ্জিত ভূঞা নামৰ উদ্যমী যুৱক চাৰিজনে বৰ্তমান চাৰে চাৰিশ বিঘাতকৈও অধিক ভূমিত চাহ খেতি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ উপৰিও স্থাপন কৰিছে পদুমনি চাহ কাৰখানা ৷

সম্প্ৰতি এই কাৰখানাতেই উৎপাদিত 'পাৰিজাত' ব্ৰেণ্ডৰ চাহে দেশে বিদেশে সুনাম কঢ়িয়াব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ আজি স্থানীয় সমাজকৰ্মী তথা লেখক মুক্তি হাজৰিকাৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লৈ সাংবাদিক নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈয়ে 'পাৰিজাত' চাহৰ পেকেট সমূহ উন্মোচন কৰি সাহস, চেষ্টা আৰু সদিচ্ছা থাকিলে ভাল কাম কৰাটো সম্ভৱ বুলি মন্তব্য কৰে ৷

আনহাতে উচ্চ মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সুখ্যাতি থকা তথা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মানিত প্ৰশান্ত কুমাৰ নাথে কয় যে অসমৰ চাহক দেশ-বিদেশৰ বজাৰত গুণগত ক্ষেত্ৰত বদনামী কৰিছে একাংশ বহিঃৰাজ্যৰ ব্যবসায়ীয়ে ৷ এনে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অধিক লাভৰ আশাত যধেমধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কাৰখানা স্থাপন কৰি চাহপাতৰ গুণগত মান নিৰ্দ্ধাৰণ নকৰাকৈ চাহ উৎপাদন কৰা বাবে চাহৰ মানো নিম্নগামী হৈছে ৷

চাৰি উদ্যমী অসমীয়া উদ্যোগীয়ে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন

তেওঁ আৰু কয় যে ৰাজ্যত বৰ্তমান বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুৱক চাহ উৎপাদনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন সংকল্পৰে আৰু এইসকলৰ প্ৰচেষ্টাত চাহৰ মানো নিশ্চয় উন্নত হ’ব৷ তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে দিনটোত চাৰিকাপ গাখীৰ বিহিন উচ্চ মানদণ্ডৰ চাহ পান কৰিলে উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদযন্ত্ৰ, মধুমেহ, ছুলি বৃদ্ধি, বৃক্কত পাত্থৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি ৷

তেওঁ লগতে কয় যে পদুমনি চাহ কাৰখানাত উৎপাদিত চাহৰ মানদণ্ড ৰাজ্যৰ সৰ্বোত্তম মানবিশিষ্ট চাহ উৎপাদনকাৰী পাঁচটা কাৰখানাৰ ভিতৰত এটা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ৷ উল্লেখযোগ্য যে গুণগত চাহ উৎপাদনৰ বাবে ইতিমধ্যে হংকঙত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ভাবে সন্মানিত হোৱা এইগৰাকী বিশেষজ্ঞই কয় যে পদুমনি চাহ কাৰখানাই উচ্চমানৰ চাহপাত যোগান ধৰা চাহ খেতিয়ক সকলক বেয়া সময়তো প্ৰতি কিলোগ্ৰাম কেঁচা চাহপাতৰ বিপৰীতে 30 টকাকৈ আদায় দি আহিছে ৷ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰিলে প্ৰয়োজনত 50 টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰাম কেঁচা চাহপাতৰ মূল্যও পূৰ্বে আদায় দিয়াৰ নজিৰ আছে বুলি তেওঁ দোহাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: কংস মামাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে: অখিল গগৈ