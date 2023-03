এছ এছ বি জোৱানৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ

তেজপুৰ, ২১ মাৰ্চ : ভাৰত-নেপাল আৰু ভাৰত-ভূটান সীমান্তত সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম এলেকাত অতিৰিক্ত ব’ৰ্ডাৰ আউত পোষ্ট গঠন কৰা হৈছে (SSB set up new out posts on India Nepal border)। শেহতীয়াকৈ এই পোষ্টসমূহৰ উপৰিও অতিৰিক্ত সীমান্ত পোষ্ট তৈয়াৰ কৰিছে সশস্ত্ৰ সীমা বল চমুকৈ এছ এছ বিয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে সশস্ত্ৰ সীমা বল মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মহানিৰ্দেশক সুধীৰ কুমাৰে (New border post on Indo Bhutan Border)।

মঙলবাৰে তেজপুৰ শালনিবাৰী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত আয়োজন কৰা হয় দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৷ এই সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকি কুমাৰে কয় যে ভাৰত-ভূটান আৰু ভাৰত-নেপালৰ সীমান্তত সীমা বলে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (New out posts on India Nepal border) ।

সম্প্ৰতি ভাৰত-চীন সীমান্তত চিক্কিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম দিশত সশস্ত্ৰ সীমা বল সস্তম হৈ আছে । আনহাতে, বৰ্ণাঢ্য কলা কৌশল আৰু সামৰিক অভিবাদনৰে আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে তেজপুৰ শালনিবাৰী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ১৮৮ জন পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সশস্ত্ৰ সীমা বল এছ এছ বি জোৱানৰ ২৫৯ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ সম্পন্ন হয় (259th Convocation of SSB Soldiers program held at Tezpur)।

সমাৰোহত প্ৰক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ গৌৰৱ বীৰ লাচিত বৰফুকন আৰু ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক সুঁৱৰি তেওঁ কয় যে, এই মহান ঠাইত সীমা বলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । এছ এছ বিৰ উপ মহা পৰিদৰ্শক মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত ৪৫ গৰাকী মহিলাই ৪৪ সপ্তাহৰ সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ভাৰত-ভূটান আৰু ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে এই নৱ নিযুক্ত সীমা বলৰ দল ।

ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সন্ধিক্ষণত অসমৰ তেজপুৰ চহৰৰত জন্ম লাভ কৰা সশস্ত্ৰ সীমা বল এতিয়া ভাৰত-চীন, ভাৰত-ভূটান, ভাৰত-নেপালৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হিচাবে মোটায়েন কৰা হৈছে । ভাৰত-ভূটান সীমান্তত এই বাহিনীৰ শেহতীয়াকৈ কেবাটাও সীমান্ত চকী কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা স্থাপন কৰা হৈছে ।

নতুন দিল্লীৰ এছ এছ বিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মহা নিৰ্দেশক সুধিৰ কুমাৰৰ উপস্থিতিত আজি এই ১৮৮ গৰাকী সীমা বলৰ জোৱানৰ দেশৰ সংবিধান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হয় । মঙলবাৰে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত নৱ নিৰ্বাচিত জোৱানসকলৰ সমৰ কলা, যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিক লগতে ৰং-বিৰঙৰ কলা-কৌশল আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

