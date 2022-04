ৰঙাপৰা, 29 এপ্ৰিল : শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Sensational murder at Rangapara) । এই হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৷ কিয়নো নিজ পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ গ’ল জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ (Son killed his mother at Rangapara) ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় 7 বজাত মিছামাৰীৰ বেলিশিৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত খনাজান গাঁৱৰ নিৱাসী প্ৰদীপ ব্ৰহ্মৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ মাদাও ব্ৰহ্ম(24)ৰ সৈতে মাতৃ গালি ব্ৰহ্মৰ প্ৰথমতে কোনো কথা বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় । তেনে সময়তে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ মাদাওৱে মাতৃ গালি ব্ৰহ্মক পাকঘৰত ভাত ৰান্ধি থকাৰ অৱস্থাত এখন কুঠাৰৰে মূৰত আঘাত কৰে ৷

পুত্ৰ আঘাতৰ ফলত পাকঘৰতে ঢলি পৰে মাতৃ গালি ব্ৰহ্ম । কিন্তু ইমানতেই ক্ষান্ত নাথাকি মাদাওৱে মাতৃ গালি ব্ৰহ্মক পাকঘৰৰ পৰা চোতাললৈ চোচৰাই লৈ আহে আৰু চোতালত কুঠাৰখনৰে নিজ মাতৃকে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে । ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে পত্নীক পুত্ৰ আক্ৰমণৰ পৰা বচাবলৈ স্বামী প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম আগবাঢ়ি আহিছিল ৷ কিন্তু মাতৃক প্ৰহাৰ কৰা কুঠাৰখনেনে পিতৃকো আঘাত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে পুত্ৰ মাদাও ৷

পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ গ’ল জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ

উপায়ন্তৰ হৈ পুত্ৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম ৷ ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত বেলিশিৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি ৷ বেলিশিৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে অতি কৌশলেৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি থকা মাদাওক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

তাৰ পাচতেই আৰক্ষীৰ দলটোৱে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমে মিছামাৰী আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে আৰু তাৰ পাচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় মৃতদেহটো । জানিব পৰা মতে, আৰক্ষীয়ে মিছামাৰী আৰক্ষী থানাত 27/22 নম্বৰত আৰু 302/201 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন ধাৰাত এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হয় এক গোচৰ ৷

পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ

এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবাৰে হত্যাকাৰী মাদাও ব্ৰহ্মক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, পূৰ্বেও চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ঢেকিয়াজুলিত আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছিল মাতৃহন্তা মাদাও ব্ৰহ্ম ৷

