তেজপুৰ,৮ ফেব্ৰুৱাৰী : অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ হিমস্খলনৰ ঘটনা (Avalanche in Arunachal Pradesh)। ৰাজ্যখনৰ কামেং চেক্টৰত হোৱা এই হিমস্খলনত প্ৰায় ৭ গৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে (Seven Army men trapped in avalanche in Arunachal) ।

তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পিআৰঅ' লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰ্ষ বৰ্ধন পাণ্ডে জনোৱা মতে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানেও চলি আছে । উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে বিশেষ দলবোৰক বিমানেৰে সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হোৱা দেখা গৈছে ।

