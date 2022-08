তেজপুৰ, 29 আগষ্ট: ব্ৰহ্মপুত্ৰত অঘটন । দেওবাৰে বিয়লি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰি থকাৰ অৱস্থাতে পানীত পৰি নিখোজ হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ এজন জোৱান(Army Jawan missing in Brahmaputra in Tezpur) ৷ নিখোজ সেনা জোৱানজন শলমৰাৰ তেজপুৰ গজৰাছ কৰ্পছৰ অনিল কুমাৰ (Tezpur Gajraj Corps of Salmara) ৷

দেওবাৰৰ এই অঘটনৰ পিছতেই এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ গোটে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও নিশা বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল অভিযান ৷ সোমবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ অভিযানকাৰী দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও সন্ধান ওলোৱা নাই সেনাৰ জোৱানজনৰ (Search operation for missing army soldier continues)।

ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন সেনা জোৱানৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে বিয়লি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তিনিগৰাকী সেনা জোৱানে নৌকা বিহাৰ কৰি থকাৰ সময়তে অনিল কুমাৰ নামৰ সেনা জোৱানজন অকস্মাতে পৰি যায় পানীত ৷

সতীৰ্থ জোৱান দুজনে অনিল কুমাৰক বচাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ হয় ৷ জানিব পৰা মতে, তেওঁলোক চৌকিঘাট দলঙৰ দিশে গৈ থকা সময়তে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ৷

