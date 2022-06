নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ জুন : যোৱা ২৮ মে'ৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত সন্ধানহীন হৈ আছে ভাৰতীয় সেনাৰ দুজনকৈ জোৱান (Two Indian soldiers missing in Arunachal Pradesh) । বিগত প্ৰায় ১৪ দিনে জোৱান দুগৰাকীক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত আছে যদিও এতিয়ালৈ নিৰুদ্দিষ্ট জোৱানৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই (Search operation continues for missing Indian soldiers)। জোৱান কেইগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অমৰিন্দৰ সিং ৱালিয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা ফৰৱাৰ্ড পোষ্টত নিয়োজিত আছিল জোৱান দুগৰাকী । তেওঁলোক হৈছে নায়েক প্ৰকাশ সিং আৰু লেন্স নায়েক হৰেন্দ্ৰ সিং । পোষ্টটোৰ সমীপত থকা নৈত দুৰ্ঘটনাক্ৰমে জোৱান দুগৰাকী পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

ইফালে উক্ত অঞ্চলত তাৎক্ষণিকভাৱে অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । আকাশমাৰ্গৰ লগতে উদ্ধাৰৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে সেনা বাহিনীয়ে । কিন্তু এতিয়ালৈ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই সেনা বাহিনীয়ে । ঘটনাটো সেনাৰ দ্বাৰা তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে আদালত আহ্বান জনোৱা হৈছে (Search operation for missing Indian soldiers)।

জানিব পৰা মতে দুয়োগৰাকী জোৱান উত্তৰাখণ্ডৰ বাসিন্দা । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া তথ্যসমূহো জনাই থকা হৈছে ।

