ৰঙাপৰা, ২১ আগষ্ট: ৰাজ্য় চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে বিভাগটোত ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি সততে দাবী কৰি আহিলেও শোণিতপুৰ জিলাত এতিয়াও বহুতো শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকৰ অভাৱ(Lack of teachers in Sonitpur)।ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে ২০১৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল গুণোৎসৱ(Gunotsav in Assam)। এই গুণোৎসৱৰ পিছতো একাংশ বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি টনকিয়াল নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাত আজিও একাংশ বিদ্যালয় এজনীয়া শিক্ষকৰে চলি আছে(Schools run by single teacher in Rangapara)। জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত নাই পৰ্যাপ্ত শিক্ষক । ৰঙাপৰাৰ চহৰখনৰ পৰা কিছু নিলগত ২০০৪ চনত ২নং যোগীবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন(Yogibeel Primary School in Sonitpur) স্থাপন হৈছিল । উক্ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত বিজু বৰা মুছাহাৰী নামৰ একমাত্ৰ শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে যাৱতীয় সকলো কাম-কাজ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

ৰঙাপৰাত এজনীয়া শিক্ষকৰে চলিছে বিদ্যালয়

উক্ত বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণী কোঠা । নাই প্ৰয়োজনীয় ডেক্স-বেঞ্চ । একেটা শ্ৰেণী কোঠাত দুটা-তিনিটাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । উল্লেখ্য় যে এই বিদ্যালয়খনত ১০৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে । মন কৰিবলগীয়া যে যি সময়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই সময়তো এই বিদ্যালয়খনে এনে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধোঁৱা চাঙত উঠিছে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখনৰো(Water Supply Scheme collapse)।

উক্ত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে বাঁহ আৰু প্লাষ্টিকৰ পাইপৰে দমকল বহুৱাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। সেয়েহে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক দুগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ আহ্বান(Appeal for recruitment of teachers)জনাইছে । উল্লেখ্য় যে ২০১৭ চনত প্রথমবাৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্রকৃত অৱস্থা আহৰণ কৰি সেই অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগতে শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ উত্তৰণ কৰিব বুলি প্রকাশ কৰিছিল ৷ কিন্তু ধুমধামেৰে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বহু বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আজিও শূন্য হৈয়ে থাকিল ৷

