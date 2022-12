ৰঙাপৰা, 1 ডিচেম্বৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰে’ল তথা বাণিজ্য নগৰী হিচাবে খ্যাত ৰঙাপৰা নগৰৰ দুয়োকাষে থকা পদপথ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বন্ধ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায় চলাই আহিছে ৷ পদপথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল (Many problems in terms of transportation at Rangapara) ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজে ৷

24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰঙাপৰাত পদপথ মুকলি কৰাৰ নিৰ্দেশ জিলা প্ৰশাসনৰ

তথ্য অনুসৰি, ৰঙাপৰাৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে উক্ত পথপদটোত স্থায়ীভাৱে চালি বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱসায় চলাই আহিছিল । যাৰ ফলত ৰাইজে পদপথৰ ওপৰেদি অহা-যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল । আনকি এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় একাংশ সচেতন লোকে ৰঙাপৰা পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷

এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই অৱশেষত এই পদপথটি আৱদ্ধ কৰি ৰখা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জিলা প্ৰশাসনে । এই অভিযোগ পাচতেই ৰঙাপৰা পৌৰসভা কাৰ্যালয়ে ব্যৱসায়ীসকলক সাত দিনৰ সময় দি উক্ত পদপথটি মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশনা দাখিল কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই নিৰ্দেশনাৰ পাচতো ৰঙাপৰা পৌৰসভাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছিল ব্যৱসায় ৷

লগতে পঢ়ক : Anand Sharma Operation: তিনি ঘন্টা ধৰি চলা আনন্দ শৰ্মাৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন

যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৰঙাপৰা প্ৰশাসনৰ এটা দল উপস্থিত হয় উক্ত অঞ্চলটোত ৷ প্ৰশাসনৰ দলটোৱে পুনৰ এই ব্যৱসায়ীসকলক উক্ত পথটো মুকলি কৰি দিবলৈ 24 ঘন্টাৰ সময় বান্ধি দিয়ে (Rangapara District administration orders to open footpaths within 24 hours) ৷ অন্যথা পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মত পোষণ কৰে ৷

লগতে জিলা প্ৰশাসনে ৰঙাপৰা চহৰখনত মালবাহী গাড়ীৰ পৰা বস্তু উঠা-নমাৰ ক্ষেত্ৰতো সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৷ সেই অনুসৰি, পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে কোনো ব্যৱসায়ীয়ে মালবাহী ট্ৰাকখনৰ পৰা সামগ্ৰী উঠা-নমা কৰিব নোৱাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে প্ৰশাসনৰ এই দলটোত উপস্থিত আছিল চাৰিদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া অদিতি গগৈ, ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া দেৱেন বৰা, ৰঙাপৰা পৌৰসভাৰ পৌৰপতি হৰিসাধন দাস, উপ-পৌৰনেত্ৰী তৃপ্তি গুহকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও ৱাৰ্ড সদস্য ৷

লগতে পঢ়ক : Bharat Jodo Yatra : কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্রাই আলফাৰ দাবীক স্বীকৃতি দিয়ে : মুখ্যমন্ত্রী