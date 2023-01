তেজপুৰ, ১৩ জানুৱাৰী : ভোগৰ ভোগজৰাটিৰে শনিবাৰে অসমবাসীয়ে পালন কৰিব ভোগালী বিহুৰ উৰুকা (Bhogali bihu Uruka 2023) । উৰুকাত সকলোৱে পৰম্পৰাগতভাৱে তথা সমিলমিলেৰে এসাঁজ খোৱাৰ পৰম্পৰা অসমীয়াৰ সমাজৰ । উৰুকাৰ দিনটোত ঘৰে ঘৰে ব্যক্তিগতভাৱে ভোগৰ সামগ্ৰী যোগাৰ কৰিলেও ৰাজহুৱাভাৱে একেলগে উৰুকাৰ ভোজ খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া (community eating in uruka) ।

বিদ্যালয়ত আয়োজন ভোগালী মেলা

সেই আনন্দ উপভোগৰ বাবে শুকুৰবাৰে উৰুকাৰ আগদিনা গাঁৱৰ ৰাজহুৱা পুখুৰীত মাছ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে তেজপুৰৰ নিকটৱৰ্তী মিলনপুৰৰ ডেকাচুবুৰীৰ ৰাইজে মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজত স্থানীয় নলনী পুখুৰীত ধৰিলে মাছ (pre Bhogali celebration in Tezpur) । প্ৰায় দুই কুইণ্টল মাছ ধৰি শনিবাৰে স্থানীয় টেকেলা পথাৰত ৰাজহুৱা ভোজৰ বাবে ৰখা হৈছে ।

লগতে বাকী মাছ স্থানীয় লোকৰ মাজত উচিত মূল্যত খাব পৰাকৈ বিক্ৰী কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজকে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে (community fishing in Tezpur on Bhogali Bihu) । উল্লেখ্য যে ৰাইজে সমূহীয়াকৈ মাছধৰাৰ প্ৰাকক্ষণত শৰাই আগবঢ়াই, বন্তি জ্বলাই সাজু হৈ পৰে উৰুকাৰ সমূহীয়া ভোজৰ লগতে পৰম্পৰাগত সকলো ভোগালী বিহুৰ লোকাচাৰৰ বাবে । আনহাতে, তেজপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বৃহত্তৰ বিহগুৰি অঞ্চলৰ দুখনকৈ শিক্ষানুষ্ঠানত শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা স্থানীয় ৰাইজক লগত লৈ আয়োজন কৰা প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ বাৰেৰহণীয়া অনুষ্ঠানে সকলোকে মুগ্ধ কৰি তোলে (pre Bhogali Bihu celebration in Tezpur schools) ।

উৰুকাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত উছৱমুখৰ পৰিৱেশ

শিক্ষাৰ্থীসকলে কেৱল পাঠ্যপুথিৰ মাজতেই আবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব, তেওঁলোকে জানিব লাগিব নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, লোকাচাৰ, ৰীতি-নীতি সকলো । সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ২০১৪ চনৰ পৰা বিহগুৰিৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।

তোজপুৰত প্ৰাক-ভোগালীৰ উল্লাস

সেইদৰে উক্ত বিদ্যালয়খনৰ কাষৰে যুগনায়ক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন নামৰ বিদ্যালয়খনেও এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ নানাৰঙী কাৰ্যসূচীৰ মাজত শুকুৰবাৰে শ্ৰেণীকোঠা এৰি শিক্ষাৰ্থীসকল বুৰ যায় আনন্দ-উল্লাসৰ মাজত । উল্লেখ্য যে শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব পৰাকৈ বিহুৰ সকলো জলপান, পিঠা-পনা বিদ্যালয়তেই প্ৰস্তুত কৰি সকলোৰে নাম লিখি পৰিচয় কৰি দিয়াৰ এনে ব্যৱস্থাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে । ইয়াৰ মাজতে আকৌ বিহুনাম, নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰে বিদ্যালয় প্ৰাংগণ ।

নৱপ্ৰজন্মক পৰম্পৰা আৰু লোকাচাৰৰ শিক্ষা

একেদৰে ২০২২ বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতী শিক্ষকৰ বঁটাৰে সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বিহগুৰিৰে চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মিনাক্ষী গোস্বামীয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত বিদ্যালয়খনৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এইবাৰো আয়োজন কৰা প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰ মাজত আপোন পাহৰা হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজ । বিদ্যালয়খনৰ একাদশ বৰ্ষৰ ছাত্ৰসকলে অতি আকৰ্ষণীয়কৈ নিৰ্মাণ কৰি তোলা ভেলাঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলেই বিহুৰ পিঠা-পনা প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি তোলে ।

ৰাইজে লগে-ভাগে খাব উৰুকাৰ ভোজ

এইখন বিদ্যালয়তো বিহুনাম, নৃত্য আদিৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় । উল্লেখ্য যে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধানৰ মাজত এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ লগতে পিঠা-পনা প্ৰতিযোগিতাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক বাপতি সাহোন বিহুক জনাৰ ব্যৱস্থা কৰি অহা এই প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ আয়োজন সন্দৰ্ভত যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰা অধ্যক্ষা মিনাক্ষী গোস্বামীয়ে বিদ্যালয়খনত ২০১৪ বৰ্ষৰ পৰাই পৰম্পৰাগত প্ৰাক-ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰি পিঠা-পনা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ কৃষ্টিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে বুলি কয় ।

