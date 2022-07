তেজপুৰ, ২২ জুলাই: ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক ইডিয়ে চমন জাৰি কৰাৰ (ED summon to Sonia Gandhi) বিৰুদ্ধে দেশজুৰি কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলে চলাই থকা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে অসমতো কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে (Congress protest against Sonia Gandhi ED summon)। তাৰেই অংশ হিচাবে আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

তেজপুৰত আজি শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আৰু দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এখন স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বিজেপি দল তথা চৰকাৰে চিবিআই (CBI), ইডি (ED) আদি তদন্তকাৰী সংস্থাক হাতৰ মুঠিত ৰাখি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আজি বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তেজপুৰত ৷

তেজপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

কিন্তু তেজপুৰত প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে (Police lathicharge on protesting Congress worker in Tezpur) ৷ আনহাতে, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় অভিমুখী পথৰ ওপৰত বেৰিকেড বহুৱাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰা হয় ৷ কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বেৰিকেড ভাঙি পাৰ হ'ব বিচাৰোঁতেই পূৰ্বৰে পৰা সষ্টম হৈ থকা আৰক্ষীয়ে দলটোক বাধা প্ৰদান কৰে ৷

তাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক-পত্ৰ (Congress send memorandum to President through Sonitpur DC) প্ৰদান কৰিবলৈ অহাৰ মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে ৷ তাৰ ফলত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াসহ কেইবাজনো সদস্য সমান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Devabrata Saikia and other members injured in lathicharge) ৷

উল্লেখ্য, আজিৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ কৰি তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা (Congress president Bhupen Kumar Bora joined protest), বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ৰাণা গোস্বামী আদিৰ দৰে ৰাজ্যিক তথা জিলা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতা-কৰ্মীয়ে । আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ নেতাকেইজনে বিজেপি চৰকাৰ তথা বিজেপিবিৰোধী ধ্বনি দি ছোনিয়া গান্ধীক চৰকাৰে ইডিৰ জৰিয়তে বিনা কাৰণত দোষাৰোপ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।

