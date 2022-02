তেজপুৰ, 23 ফেব্ৰুৱাৰী : তেজপুৰ পৌৰ সভাৰ অন্তৰ্গত ১৯ নং ৱাৰ্ডত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা ৷ যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ শতাধিক পৰিয়ালে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে প্ৰতিদিনে হাহাকাৰ কৰিব লগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে (Pathetic condition of jal jeevan mission in Sonitpur)। বিগত সময়চোৱাতো তেজপুৰৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়া সকলে অঞ্চলটোৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাক লৈ অলপো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Allegations of not giving any importance) ।

আনকি পানী যোগান প্ৰকল্পৰ (Water Supply Project) আঁচনিয়েও ঢুকি পোৱা নাই এইসকল লোকক ৷ তেজপুৰৰ শংকৰ নগৰ অঞ্চলত থকা অন্যান্য সমস্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হিচাবে বিবেচিত হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো । এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনোধৰণৰ গুৰুত্বৰ আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্তাপিত হৈছে ৷

কি বিধানসভা অথবা স্থানীয় পৌৰসভা ৷ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত এইসকল লোকৰে ভোটত জয় হৈ নেতা আহে আৰু যায় ৷ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে অঞ্চলবাসীৰ কাষলৈ আহি ভোটভিক্ষা কৰাৰ সময়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাটো সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ কিন্তু পাৰ পালেই পিঠি দিয়ে এই সকল লোকক । এই অভিযোগ তেজপুৰৰ শংকৰ নগৰবাসীৰ ৷

উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলটোত আছে প্ৰায় 10 বছৰ পুৰণি এটা কুঁৱা ৷ ১০০ ঘৰৰো অধিক পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰে এই কুঁৱাটো ৷ প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাই অহা জনসংখ্যাৰ হিচাপত অঞ্চলটোত পূৰ্বতকৈও অধিক পানীৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে স্থানীয় লোকসকলে ।

সেয়ে অঞ্চলবাসীৰ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰষা আগন্তুক পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ৷ আগন্তুক পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

