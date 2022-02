তেজপুৰ,৯ ফেব্ৰুৱাৰী: ভাৰতীয় সেনাৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী (National Defence Academy)ৰ প্ৰশিক্ষক তথা ১৩ নং জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰাইফলছৰ সুবেদাৰ মেজৰ সঞ্জয় কুমাৰক ইতিমধ্যে পৰম বীৰ চক্ৰ সন্মানেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছত প্ৰশিক্ষক সঞ্জয় কুমাৰক সেনাৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আনুগত্যৰ বাবে সুবেদাৰ মেজৰ পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হয় (Sanjoy Kumar is promoted to the rank of Subedar Major)। মঙলবাৰে এনডিএৰ কামাণ্ডেণ্ট এয়াৰ মাৰ্শ্বেল সঞ্জীৱ কাপুৰে সুৱেদাৰ মেজৰ কুমাৰক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ।

সঞ্জয় কুমাৰক সুবেদাৰ মেজৰ পদলৈ পদোন্নতি

প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰ্ষ বৰ্ধন পাণ্ডেই জনায় যে পৰম বীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত সঞ্জয় কুমাৰ ১৯৯৯ চনৰ ৪ জুলাই তাৰিখে অপাৰেচন বিজয়ৰ জৰিয়তে যুৱ সৈনিকজনক মুশকোহ উপত্যকাৰ ফ্লেট টপ অফ পইণ্ট ৪৮৭৫ দখল কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে সীমান্তত শত্ৰু পক্ষৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দলটোৰ আগশাৰীৰ স্কাউট হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল । সেই সময়ত আক্ৰমণকাৰী শত্ৰুপক্ষক ৰাইফলমেন সঞ্জয় কুমাৰে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত হাতে-হাতে যুঁজত নামি তেওঁ তিনিজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক হত্যা কৰিছিল আৰু নিজে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছিল । আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা স্বত্বেও তেওঁ দ্বিতীয়টো আক্ৰমণৰ দায়িত্ব লৈছিল । উক্ত আক্ৰমণত শত্ৰুপক্ষ হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই স্থান এৰি পলায়ন কৰে । পাছত ৰাইফলমেন সঞ্জয় কুমাৰে শত্ৰুপক্ষক পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ।

সেই সময়ত তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল যদিও তেওঁ সেই স্থান ত্যাগ কৰা নাছিল । তেওঁৰ এই বীৰত্বৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ এনডিএৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক মঙলবাৰে পৰম বীৰ চক্ৰ পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয় । সুৱেদাৰ মেজৰ সঞ্জয় কুমাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলৰ বাবে এক আদৰ্শৰ প্ৰতীক হৈ ৰ'ৱ বুলিও পাণ্ডে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ফেচবুকৰ জৰিয়তে সদস্য ভৰ্তিঃ আৰক্ষী, একাংশ সংবাদকৰ্মী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনক সকিঁয়ালে আলফা স্বাধীনে