তেজপুৰ, 12 মে’: আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ ব্যাপক তৎপৰতাৰ পিছতো দুষ্ট চক্ৰই বিভিন্ন পন্থাৰে দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ সৰবৰাহ কৰি এক বৃহৎ ব্যৱসায় চলাই আহিছে । শেহতীয়াকৈ তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বৰঘাতৰ পৰা ছয়ডাল কেঁকো সাপ( tokay gecko) সহ এজন কেঁকোসাপ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ( Illegal trade of gecko snake) ।

আৰক্ষী বিষয়া সীমান্ত পাঠকৰ নেত্বতত অভিযান চলাই জব্দ কৰা কেঁকো সাপকেইডালৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে আটকাধীন লোকজনৰ নাম মানশিৰীৰ পানিৰাম বৰাইক (34) বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিব দিয়ে (One person arrested with Gecko snake) ৷

উল্লেখ্য যে, টকে গেকো (Gekko gecko) হৈছে 40 চে:মি: দৈৰ্ঘলৈকে ডাঙৰ হোৱা এবিধ জেঠীৰ দৰে প্ৰাণী ৷ কমলা দাগযুক্ত, নীলা-ৰঙৰ ছাল আৰু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বৰৰ দ্বাৰা সহজে চিনাক্ত কৰা এবিধ নিশাচৰ প্ৰাণী ৷ ইয়াৰ স্থানীয় নাম কেঁকো সাপ । ইয়াৰ চোৰাং বেহা কৰিলে বন্যপ্ৰাণী আইন অনুসৰি জৰিমনাৰ লগতে কাৰাদণ্ড বিহাৰ ব্যৱস্থা আছে ৷

ডব্লিউ ডব্লিউ এফ ৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্য বিষয়া অনুপম শৰ্মাই (Anupam Sarma senior officer of WWF Assam and Arunachal Pradesh ) ‘‘এই কেঁকো সাপৰ মানুহে ভবাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য নাই; কিন্তু পৰিৱেশৰ ওপৰত ইয়াৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে আছে ( Tokay gecko has an ecological value) । অন্য বন্য জীৱ-জন্তুৰ দৰে ইয়াৰ সজাগতা যথেষ্ট পৰিমাণে কম হোৱাৰ বাবে ইয়াক চোৰাং সৰবৰাহ সহজ , যিটো অনাগত সময়ত ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । বিগত 2016 চনৰ পিছত এই বেহা কিছুদিনলৈ কমিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আইনৰ সুৰুঙাৰ বাবে বহুতো অপৰাধী বাচি যাবলৈ সক্ষম হয় ৷ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ চোৰাং বেহা পুনৰ আৰম্ভ হয় ’’ বুলি ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় ৷

মন কৰিবলগীয়া যে, কিনোতাই এই কেঁকো সাপ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাটো বিচাৰে ৷ যাৰ ওজন 200 গ্ৰামৰ অধিক আৰু দৈৰ্ঘ 35.5 চেন্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য 2 মিলিয়নলৈকে হয়গৈ । তেজপুৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল পাহাৰীয়া হোৱা বাবে এইবিধ প্ৰাণী সহজে উপলব্ধ হয় ।

ই বজাৰত বৈধ আৰু অবৈধ দুটা প্ৰকাৰে বিক্ৰী হয় ৷ বিশেষকৈ চীনত পৌৰাণিক ঔষধ (Traditional Chinese medicine) তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানিব পৰা যায় । তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে, বহুতো পুৰণা ৰোগ ইয়াৰ পৰা উপশম ঘটে ৷ বিশেষকৈ মধুমেহ, আস্থামা, ছালৰ ৰোগ আৰু মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ বাবে কেঁকো সাপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

