তেজপুৰ, ২৮ জুলাই : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুং কুৰ্মে জিলাত নিৰুদ্দিষ্ট অসমৰ কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, বৰপেটা জিলাৰ ১৯ গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে নেমছু'ৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী তথা অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (Worker missing in Arunachal Pradesh) ৷ ইয়াৰ পিছতহে শ্ৰমিকসলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে অভিযান তীব্রতৰ কৰি তুলিছিল বুলি বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সদৰী কৰে নেমছুৰ সভাপতি বদৰুল ইছলামে (NEMSU comments on Worker missing in Arunachal Pradesh) ।

অৰুণাচলত নিৰুদ্দেশ হোৱা অসমৰ শ্ৰমিককলৈ সৰৱ নেমছু

উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে জানিবলৈ নেমছু'ৰ সভাপতি বদৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বত ২৬ জুলাইত নাহৰলগুন ট'ম' ৰিবা ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল চায়েন্সত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ।

নেমছুৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উক্ত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ চিকিৎসাধীন শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ ইফালে, চিকিৎসাধীন শ্ৰমিকসকলৰ ভাষ্য মতে অৰুণাচলৰ ঠিকাদাৰ অথবা মালিক পক্ষই শোষণ কৰিছিল অসমৰ শ্ৰমিকক ।

উল্লেখ্য যে, কুৰুং কুৰ্মে জিলাৰ কলৰিয়াং থানাৰ অন্তৰ্গত সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ সংস্থাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল এই শ্ৰমিকসকল ৷

ইফালে, এই শ্ৰমিকসকলক অসমৰ পৰা অৰুণাচললৈ নিয়া একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু মধ্যভোগী দালাল জড়িত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে নেমছুৱে । লগতে নেমছুৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে, এই ১৯ গৰাকী শ্ৰমিকক অসমৰ মধ্যভোগী দালাল বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীৰ ৰেজাউল হক, উত্তৰ লখিমপুৰৰ ৰহমত আলিয়ে নি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ "টানি'' নামৰ উপ-ঠিকাদাৰক লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত গতাই দিয়ে ।

অভিযোগ অনুসৰি, বিগত ঈদৰ পূৰ্বে এই শ্ৰমিকসকলে ঘৰলৈ অহাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত এক আলোচনা চলিছিল । এই আলোচনাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল মধ্যভোগী দালাল ৰেজাউল হক, ৰহমত আলি আৰু টানিয়ে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছিল শ্ৰমিকসকলৰ ৰেচন আৰু দোকানৰ বাকী । যাৰ ফলত নিৰূপায় হৈ পৰিছিল শ্ৰমিকসকল ।

তাৰোপৰি, টানি নামৰ অৰুণাচলী ঠিকদাৰগৰাকীয়ে শ্ৰমিকসকলক মাতি আনি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে বুলি বিভিন্ন ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ লগতে মাটিত দুই জাই গুলী ফুটাই আৰু ডিঙিত দা ধৰি ঘৰলৈ নাহিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । খাদ্য আৰু জীৱনৰ সংকটত পৰা শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাণ বচোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৫ জুলাইৰ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত ঘৰলৈ বুলি পলায়ন কৰে । পলায়নৰ পিছতে শ্ৰমিকসকলে বাট বিচাৰি গভীৰ অৰণ্যত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল ৷

বৰ্তমানলৈকে এজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে ৷ আনহাতে আন ৫ গৰাকী শ্ৰমিকৰ চিকিৎসা কৰি ঘৰলৈ যাব দিয়ে আৰু বাকীসকল সন্ধানহীন বুলি অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।

এই সমগ্ৰ বিষয়টোত অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ ভূমিকা সম্পূৰ্ণ ৰহস্যজনক বুলি আজি মন্তব্য কৰে নেমছুৱে । নেমছুৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে শ্ৰমিকৰ মৃতদেহৰ তথ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে লুকুৱাই ৰাখিছে ।

ইফালে, নেমছুৱে এই সন্দৰ্ভত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীক টানি নামৰ উপ-ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । এই ঘটনাৰ বাবে এই ঠিকাদাৰসকল সম্পূৰ্ণ দায়ী বুলিও উল্লেখ কৰে নেমছুৱে । লগতে যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে ৫০ লাখকৈ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ দাবী জনায় ।

এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা বৰ্তমানেও নীৰৱ বুলি উল্লেখ কৰে নেমছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । বৰ্তমান অসম চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাই নেমছুৱে কয় যে এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ক্ষীপ্ৰতাৰে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি সকলো তথ্য পোহৰলৈ আনিব লাগে । লগতে নেমছুৱে এই সমগ্র ঘটনাৰ চিবিআইৰ তদন্তৰো দাবী জনায় ।

ইফালে, নেমছুৰ সভাপতি বদৰুল ইছলামে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশত বহুলোকে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি আছে অথবা বিভিন্ন কৰ্মত শ্ৰমিকসকল নিয়োজিত হৈ আছে ৷ তেনে লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে নেমছুৱে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷ তেনে লোকক ৯৯৫৭১৬৩০০৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় নেমছুৱে ৷

আনহাতে নেমছু'ৰ ফালৰ পৰাও পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা, ঠিকাদাৰ, উপ-ঠিকাদাৰ আৰু অসমৰ দালাল কেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে কেন্দ্রীয় শ্ৰম আয়ুক্তলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলিও জনায় নেমছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । যদি শীঘ্ৰেই অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে নেমছুৱে । বৰ্তমানলৈকে ১৯ গৰাকী শ্ৰমিকৰ ভিতৰত ১০ জন বৰ্তমান সুস্থ, এজনৰ মৃতদেহ নদীত উটি যোৱাৰ লগতে ৮ গৰাকী এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

