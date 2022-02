তেজপুৰ, 15 ফেব্ৰুৱাৰী : অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল তেজপুৰ অসম গণ পৰিষদৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা (List of municipal wards Candidate declared by AGP) । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিৰ লগত থকাৰ বাবে তেজপুৰ পৌৰসভাৰ ৩খন আসন অগপ দলক এৰি দিয়া পিছত সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰে অগপই(Municipality election Candidate List declared by AGP) ।

টেলিফোনযোগে হাই কামাণ্ডৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তেজপুৰ অগপ কাৰ্য্যালয়ত সন্ধিয়া ঘোষণা কৰে তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম(Tezpur MLA declare Candidate List) । উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে, আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন ৷ উল্লেখ্য যে তেজপুৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী অনল ডেকা ,৫ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী দিব্যজ্যোতি দাস আৰু আনহাতে ১০ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী পাৰাশৰ নাথ ৰায়ক প্ৰদান কৰা হৈছে অগপৰ প্ৰাৰ্থীত্ব ৷

