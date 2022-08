ৰঙাপৰা, ১০ আগষ্ট : মঙলবাৰে সমগ্ৰ বিশ্ব তথা দেশৰ লগতে ৰঙাপৰাতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে পৱিত্ৰ উৎসৱ মহৰম উৎসৱ (Muharram Celebrated across the world) । ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এই উৎসৱটিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । উল্লেখ্য যে ইছলামিক কেলেণ্ডাৰ অনুযায়ী মহৰম মাহৰ পৰাই নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় (Islamic calendar year begins from Muharram month) ৷

ৰঙাপৰাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজৰ মহৰম পালন

আনহাতে, মহৰম মাহৰ ১০ তাৰিখে ইয়াক পালন কৰা হয় (Muharram celebrated 10th of Muharram month) । পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ নাতি হুছেইনক কাৰবালাৰ ৰণত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা দিনটোতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । সেয়েহে প্রতি বছৰে এই তিথি অনুসৰি মুছলমানসকলে বিশ্ব ইতিহাসৰ এই কৰুণতম মর্মস্পর্শী কাহিনীটো স্মৰণ কৰি মহৰম উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে (Karbala war) ।

সাধাৰণতে ধর্মপ্রাণ মুছলমানসকলে এই তিথিৰ দিনটোত ৰোজা অৰ্থাৎ ব্ৰত ৰাখে । কোৰাণ আৰু নামাজ পঢ়ি কাৰবালাৰ ছহিদসকলৰ আত্মাৰ সদ্‌গতিৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত প্রার্থনা জনায় (Muharram celebrated in Rangapara)। মহৰমৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে তাজিয়া । কাৰবালাৰ ৰণৰ স্মৰণত তাজিয়া শোভাযাত্ৰা উলিয়াই ধৰ্মপ্ৰাণ লোকসকলে নিজৰ শৰীৰত বেত্ৰাঘাত কৰি উক্ত কাৰবালাৰ স্মৰণ গীত গায় ।

মহৰম উপলক্ষে মুছলমানসকলে মহৰমৰ দিনটোত 'য়া হাচান, য়া হুছেইন' শ্লোগান দি লাঠিৰে তাজিয়া খেলি ৰঙাপৰা চহৰত এক সমদল উলিযায় (Muharram rally in Rangapara)। উল্লেখ্য, ৰঙাপৰাৰ মহৰমত বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী উপস্থিত থাকি সকলোকে শুভেচ্ছা জনায় ৷

