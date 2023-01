তেজপুৰ,২১ জানুৱাৰী: ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে(Indian Oil Corporation Limited) উত্তৰ-পূব ভাৰতত সংকুচিত বায়’গেছৰ প্ৰসাৰৰ বাবে শুকুৰবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে(MoU signed between IOCL and Tezpur University) । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাউন্সিল হলত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ পঞ্জীয়ক ড৽ বীৰেন দাস আৰু আই অ’ চি এলৰ হৈ বিজয় কুমাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো সদস্য আৰু প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডি এছ টি-টিইচি আৰু আই পি আৰ চেলৰ যৌথ উদ্যোগত স্বাক্ষৰিত কৰা হয় এই বুজাবুজি চুক্তি(Expansion of compressed biogas in NE India) ।

এই অনুষ্ঠানত শক্তি বিভাগৰ অধ্যাপক তথা বহুবিষয়ক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক অধ্যাপক দেবেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাই বুজাবুজি চুক্তিৰ চমু আভাস দাঙি ধৰে । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য অধ্যাপক ধ্ৰুব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু আই অ’ চি এলৰ সাধাৰণ প্ৰবন্ধক (Alternative Energy Department) বিজয় কুমাৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷ এয়া বৰ্তমান দিনৰ চিন্তা বুলি অভিহিত কৰে বিজয় কুমাৰে ।

উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে এই সহযোগিতাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই জৈৱ ইন্ধন সম্পৰ্কীয় এই বুজাবুজি চুক্তিৰ উপযোগী ফলাফলে অদুৰ ভৱিষ্যতে আন কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত এনে সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ সূচনা কৰিব । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নৰ্থ ইষ্টৰ ন’ডেল অফিচাৰ তথা জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধক (Alternative Energy and Sustainable Development) সুনীল ৰাজাগোপাল আৰু আই অ’ চি এলৰ, এছ বাসু ।

এই সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি অধ্যাপক দেবেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাই কয় যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ্যমুখী গৱেষণাৰ জৰিয়তে জৈৱ গেছৰ প্ৰসাৰৰ কামত নিয়োজিত হৈছে আৰু শস্যৰ পুষ্টিকৰ উপাদানৰ নিশ্চিত পুনঃব্যৱহাৰৰ সৈতে ইন্ধন (বায়’গেছ) আৰু জৈৱিক সাৰ উৎপাদনৰ বাবে আশাব্যঞ্জক ফিডষ্টক হিচাপে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ কেইবাটাও জৈৱবস্তু চিনাক্ত কৰিছে । জৈৱ গেছৰ ওপৰত চলি থকা এনে গৱেষণা আৰু উন্নয়ন (আৰ এণ্ড ডি) ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোক উপকৃত কৰিবলৈ আৰু অধিক সহায় কৰিব ।

উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শক্তি বিভাগৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান হিচাপে ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহত আয়োজন কৰা উত্তৰ-পূব ভাৰতত ঔদ্যোগিক স্কেল বায়’গেছৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত এখন ই-কনক্লেভৰ কথা উল্লেখ কৰে য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই বিষয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । অধ্যাপক বৰুৱাই উল্লেখ কৰে যে উদ্যোগ-শৈক্ষিক আদি ক্ষেত্ৰত কনক্লেভখনে যথেষ্ট সহযোগিতা তথা পৰামৰ্শ দিছিল আৰু টি ইউ-আই অ’ চি এল বুজাবুজি চুক্তিয়ে এই দিশত এক সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত জৈৱ গেছৰ ওপৰত গৱেষণামূলক কাম, বিশেষকৈ উদ্ভিদৰ অৱশিষ্ট জৈৱবস্তু আৰু জৈৱিক আৱৰ্জনা ব্যৱহাৰ কৰি জৈৱ মিথেন আৰু জৈৱিক সাৰ উৎপাদনে আই অ’ চি এলৰ পূৰ্বৰ বিষয়াসকলে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ভ্ৰমণৰ সময়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । যিটো অৱশেষত আনুষ্ঠানিক সহযোগিতাৰে শিখৰত উপনীত হৈছিল ।

আজিৰ বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি বিজয় কুমাৰে কয় যে ভাৰত চৰকাৰৰ SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) আঁচনিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলে লাভৱান হ’ব পাৰে বুলি বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে । যিয়ে ঔদ্যোগিক পৰিসৰৰ কম্প্ৰেছড বায়’গেছ (চিবিজি) উদ্যোগ স্থাপন আৰু ইয়াক অটোমোটিভ ইন্ধনত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ কৰা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে ২০১৮ চনত SATAT আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে উত্তৰ-পূব ভাৰতত কোনো প্লাণ্ট স্থাপন কৰা হোৱা নাই । জৈৱবস্তু সম্পদৰ লাভজনক ব্যৱহাৰৰ বাবে জৈৱ গেছ প্ৰযুক্তিৰ সুকীয়া আৰু অনাবৃত সুবিধাসমূহ বিবেচনা কৰি বুজাবুজি চুক্তিখনে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতত দ্ৰুত নিয়োগত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

